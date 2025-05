Prefeitura participa do MP Itinerante no baixo Madeira e reforça ações pós-enchente

A Prefeitura de Porto Velho, por meio do Departamento de Gestão de Políticas Ambientais (DGPA) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), participou ativamente da 9ª etapa do projeto MP Itinerante – Cidadania em Todos os Lugares, promovido pelo Ministério Público de Rondônia.

A ação aconteceu na região do Baixo Madeira, uma das áreas mais impactadas pelas cheias anuais, e teve como foco o fortalecimento do diálogo com as comunidades sobre recuperação ambiental no período pós-enchente.

Equipe da Sema promoveu atividades de conscientização voltadas a jovens e moradores locais

Durante a programação, a equipe da Sema promoveu atividades de conscientização voltadas a jovens e moradores locais, destacando a importância da recuperação das áreas degradadas por meio do plantio de espécies nativas adaptadas ao ecossistema regional.

"As espécies escolhidas buscam não apenas restaurar a vegetação, mas também enriquecer o solo e fortalecer a resiliência ecológica das comunidades ribeirinhas", informou o secretário da Sema, Vinícius Miguel.

Equipe técnica alertou estudantes e lideranças sobre os prejuízos causados pelo fogo ao meio ambiente Outro ponto de destaque foi a orientação sobre os riscos do período de transição entre o fim das chuvas e o início da estação seca — fase crítica para o aumento de focos de queimadas.

A equipe técnica alertou estudantes e lideranças sobre os prejuízos causados pelo fogo ao meio ambiente, à saúde humana e à produção agrícola, incentivando práticas preventivas e o envolvimento direto da comunidade na vigilância ambiental.

“A ideia foi promover a conscientização sobre os problemas ambientais que surgem após a cheia e a urgência de recuperar as áreas atingidas com espécies adequadas ao ecossistema local, além de antecipar os riscos das queimadas que se intensificam assim que termina o período chuvoso”, destacou o secretário.

A participação da Sema na iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com uma política ambiental ativa, preventiva e participativa, que valoriza o conhecimento local e aposta na educação ambiental como ferramenta de transformação social e ecológica.

Texto:Sema

Foto:Sema

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)