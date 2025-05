Prefeitura promove festa em homenagem às mães de Porto Velho

Coordenado pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), a Prefeitura de Porto Velho realiza neste sábado (10) um evento especial em homenagem às mães porto-velhenses.

Contando com ações sociais e culturais, o evento acontecerá a partir das 16h na Praça CEU, localizada na rua Antônio Fraga Moreira, 1706, Juscelino Kubitschek, zona Leste da capital.

Conforme o secretário da Semdestur, Paulo Moraes Júnior, a festividade proporcionará às mamães a oportunidade de receberem serviços de beleza, atendimentos de estética, sorteio de brindes, entre uma série de ações que serão oferecidas durante toda a tarde.



“Será um momento para celebrar as mães de Porto Velho, com embelezamento, maquiagem, esmaltação, corte de cabelo, limpeza de pele, book fotográfico e também shows musicais”, afirmou o secretário.

As crianças também terão um espaço kids para que as mamães possam curtir o evento. Os pequenos terão a atração toda especial da "Carreta Furacão", que animará os presentes.



O evento também conta com o apoio e participação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural).

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)