Moro defende CPMI para apurar fraudes contra aposentados

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (6), o senador Sérgio Moro (União-PR) cobrou a instalação de uma comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) para investigar fraudes que resultaram em descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Ele afirmou que o escândalo ganhou proporções inéditas, com prejuízos estimados em mais de R$ 1 bilhão em 2023 e aumento significativo em 2024, segundo dados da Controladoria-Geral da União (CGU).

De acordo com o senador, há indícios de suborno a altos funcionários do INSS e de omissão por parte das autoridades responsáveis, mesmo após alertas da CGU. Moro também criticou a atuação do governo federal no episódio e o fato de uma das entidades envolvidas no esquema ter como dirigente o irmão do presidente da República. Para ele, a situação exige resposta institucional urgente por parte do Congresso.

— Quando imaginávamos que o estado da arte da corrupção já havia acontecido nos governos anteriores do PT, agora somos surpreendidos por um escândalo de ainda maior magnitude; mais tragicamente ainda, atingindo aqueles mais vulneráveis, os mais frágeis. Não é dinheiro desviado do Banco do Brasil ou da Câmara dos Deputados, como foi na época do dito mensalão, nem é dinheiro roubado da Petrobras — não que isso deva ser minimizado —, mas agora são aposentados e pensionistas do INSS que tiveram, depois de anos de contribuição, os seus benefícios saqueados em uma fraude que, pelos indícios até o momento já divulgados, contou com o apoio da cúpula do INSS — alertou.

Moro informou ainda que a Comissão de Transparência e Fiscalização do Senado (CTFC) aprovou nesta terça requerimento para ouvir o novo ministro da Previdência Social,Wolney Queiroz, que substituiu Carlos Lupi. Segundo ele, a audiência pretende esclarecer as providências adotadas, a possibilidade de ressarcimento às vítimas e os motivos da demora nas medidas de contenção das fraudes.