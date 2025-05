Plínio Valério critica relação do governo com ONGs

Em discurso no Plenário nesta terça-feira (6), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) criticou a relação do governo com as organizações não governamentais (ONGs). Segundo o senador, no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026 , o governo registra que deixará de exigir a devolução de bens em caso de desvios de recursos repassados a ONGs.

Como justificativa, acrescentou Plínio, o Executivo argumenta que a legislação garante a boa aplicação da verba pública e que nem sempre é do interesse da União a retomada do dinheiro. O senador definiu a previsão como um "colossal jabuti", que ignora o que já foi demonstrado de irregularidade nas ONGs.

— Podem continuar roubando, fazendo o que fazem, que não tem perigo algum de serem punidos — disse o senador.

Para Plínio Valério, o governo brasileiro "vai autorizar os crimes das ONGs", se não exigir transparência e prestação de contas. Ele disse que, com a postura atual, o Executivo premia a ineficiência e a má fé dessas organizações.

Plínio ainda citou o relatório final da CPI das ONGs, aprovado no final de 2023. De acordo com o senador, que presidiu a CPI, a leitura do relatório permite concluir uma aliança conjunta entre governo e ONGs “que mandam no meio ambiente do país”.