Prefeitura atende comerciante do bairro Liberdade e determina reversão de sentido de rua para recuperar movimento no comércio

Com foco no diálogo direto com a população, a Prefeitura de Porto Velho segue ouvindo quem mais entende das realidades dos bairros: os moradores e comerciantes. Nesta semana, o prefeito Léo Moraes esteve pessoalmente no bairro Liberdade para atender ao chamado da empreendedora Elissandra Marcelino, proprietária de um restaurante local afetado pela mudança no sentido da via onde funciona seu estabelecimento.

A alteração viária foi realizada no ano passado, ainda na gestão anterior, sem consulta prévia à comunidade. Desde então, o movimento de veículos caiu drasticamente, afastando os clientes e comprometendo a sobrevivência do negócio.

“Depois que mudaram o sentido da rua, os carros pararam de passar aqui. A clientela sumiu. A gente perdeu movimento, perdeu faturamento… ficou difícil até de manter o negócio aberto”, relatou Elissandra Marcelino.

Medida foi recebida com alívio por Elissandra e outros comerciantes da região

Ao lado do secretário de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), Iremar Torres, o prefeito Léo Moraes ouviu o relato e determinou a reversão imediata da mudança.

“Fiz questão de vir pessoalmente, com o secretário da Semtran, pra resolver. Iremar, está autorizado: desfaz essa inversão e avalia as outras que precisam ser corrigidas. O povo precisa ser ouvido”, afirmou o prefeito.

A medida foi recebida com alívio por Elissandra e outros comerciantes da região. “Obrigado, prefeito. Isso vai ajudar muito a gente. Estou até mais tranquila agora”, declarou.

Para o prefeito, essa é a maneira correta de conduzir a gestão pública: com presença, escuta e ação. “É assim que a gente trabalha, ouvindo, indo até onde está o problema e buscando soluções. Vamos juntos transformar a nossa Porto Velho”, concluiu Léo Moraes.

Texto:Leandro Morais

Fotos:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)