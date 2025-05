Prefeitura intensifica campanha de vacinação contra influenza e HPV na capital e distritos

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), segue as diretrizes do Ministério da Saúde quanto à realização de campanhas de vacinação contra a gripe, com a disponibilização do imunizante pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo é proteger a população antes do aumento da circulação do vírus da influenza, que costuma ocorrer no outono e no inverno na maior parte do país.

A vacina contra a gripe aplicada durante a campanha é trivalente. Ela protege contra três cepas diferentes do vírus, responsáveis pela maioria dos casos atualmente: H1N1, H3N2 e influenza B cepa 2024.

Segundo a gerente de Imunização da Semusa, Elizeth Gomes, a campanha em vigência ainda é a da gripe, que iniciou em setembro de 2024, mas a Semusa está intensificando a imunização contra HPV, que vai durar três meses.

“Fizemos a abertura no dia 30 de abril, no Porto Velho Shopping, atendendo pessoas dos 9 aos 19 anos. O normal é que sejam vacinados dos 9 aos 14 anos, mas uma nota provisória aumentou a idade até 19. Essa nota é válida apenas por três meses, é temporária. A HPV é uma vacina essencial na prevenção de cânceres do colo do útero, vulva, pênis, ânus e orofaringe”, explicou a gerente.

Imunizante está disponível em todas as unidades de saúde As doses estão disponíveis gratuitamente nas unidades básicas de saúde, com atendimento de segunda a sexta-feira, e também no ponto fixo de vacinação no Porto Velho Shopping, que atende também aos sábados e domingos.

O secretário da Semusa, Jaime Gazola, destacou que é importante que a população faça a adesão à campanha, porque após encerrada essa extensão, a vacinação retorna para limite de apenas 14 anos. “Lembramos que à noite não haverá vacinação nos postos, apenas no shopping das 10h às 22 horas. Por enquanto, temos horários estendidos aos sábados pela manhã e ainda durante as ações realizadas aos fins de semana”.

Gazola disse ainda que nesta campanha da HPV, as equipes da Semusa irão a todas às escolas públicas e privadas durante o período de três meses. Seguindo as orientações do prefeito Léo Moraes, sempre preocupado com a saúde e a melhoria da qualidade de vida da população, o titular da Semusa comentou sobre o serviço.

“Este serviço não atende apenas a capital, mas os distritos, comunidades ribeirinhas, área rural. Inclusive, uma equipe da Semusa está no barco do Ministério Público realizando os atendimentos de vacinação no baixo Madeira. E outra equipe está indo quinta-feira fazer da capital até Nova Califórnia”, finalizou.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)