Defesa Civil realiza ação humanitária em comunidades rurais atingidas pela cheia do rio Madeira

No último domingo (4), a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Defesa Civil Municipal, promoveu uma importante ação de resposta humanitária nas comunidades rurais Vila Rio Verde e Vila Calderita, impactadas pelas recentes cheia do rio Madeira na região.

As famílias atendidas enfrentam uma situação de calamidade, com perdas significativas nas plantações e prejuízos à subsistência. Para amenizar os efeitos imediatos da crise, foram entregues cestas básicas, galões de água potável e kits de higiene pessoal, como parte do plano emergencial de apoio a populações vulneráveis.

A ação prioriza a saúde, a segurança alimentar e a dignidade das comunidades afetadas, garantindo atendimento rápido às necessidades básicas. De acordo com a Defesa Civil, as atividades terão continuidade nesta terça-feira (6), com novas entregas e suporte técnico às famílias, reforçando o compromisso da gestão municipal com a assistência social e humanitária.

A Defesa Civil segue em alerta, monitorando a situação nas áreas atingidas e prestando apoio técnico e logístico, em articulação com demais secretarias e instituições parceiras, para garantir respostas coordenadas e eficazes diante da emergência.

Texto:Defesa Civil

Fotos:Defesa Civil

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)