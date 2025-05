Em 12 Dias, Prefeitura de Porto Velho recebeu mais de 390 solicitações de iluminação pública via WhatsApp

Em apenas doze dias, no período de 24 de abril a 5 de maio de 2025, a Prefeitura de Porto Velho registrou 391 solicitações para atender demandas relacionadas à iluminação pública, através do canal exclusivo para contato direto com a população via WhatsApp.

“Essa é uma forma de diálogo direto com as pessoas para entender e atender às suas solicitações. Ela faz parte da operação Porto Velho 100% Iluminada, cujo objetivo é garantir solução rápida, iluminação mais eficiente e uma cidade mais segura”, disse o presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano, Bruno de Holanda.

Por meio desse contato direto com a Emdur, realizado via mensagem de WhatsApp ao número (69) 99224-0676, como determinou o prefeito Léo Moraes, qualquer morador de Porto Velho que identificar alguma lâmpada queimada no sistema de iluminação da cidade poderá acionar a Emdur imediatamente.

“Se possível, ao enviar a solicitação do serviço, o munícipe pode anexar uma foto do local afetado, que uma equipe de eletricistas da Emdur será enviada o mais rápido possível para atender à demanda”, acrescentou Bruno Holanda.

Além de um atendimento mais célere à população e com mais qualidade, a operação Porto Velho 100% Iluminada proporciona modernização e mais vias iluminadas. Tamanho esforço já contabiliza a substituição de milhares de luminárias e pontos de luz, utilizando lâmpadas de LED.

Texto:Augusto Soares

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)