Prefeitura de Porto Velho realiza capacitação de famílias voluntárias ao Serviço Família Acolhedora

A Prefeitura de Porto Velho, via Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), junto ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), deu início, na segunda-feira (5), no auditório do Creas, a capacitação às famílias voluntárias ao Serviço Família Acolhedora. A capacitação continua nesta terça-feira (6) e encerra na quarta-feira (7).

Na abertura da capacitação, a gerente do Serviço Família Acolhedora, Magda Santos, deu boas-vindas a todas as famílias voluntárias inscritas e passou a palavra a diretora de Proteção Social Especial (DPSE), Karla Feitosa, que apresentou a todos, os gerentes e coordenadores das Unidades de Acolhimento da secretaria e as conselheiras (os) tutelares que estavam presentes.

O assessor de gabinete da Semasf, Lucas Veiga, agradeceu ao prefeito Léo Moraes pelo apoio dado ao trabalho da Assistência Social do município e em nome da secretária da Semasf, Lucília Muniz de Queiroz, a quem representava no ato, agradeceu às famílias voluntárias e desejou a todos que a capacitação promova muito conhecimento e que esse conhecimento produza muitos frutos.

ADESÃO

Capacitação para ser uma família acolhedora é um processo de preparação Magda Santos informou que o Serviço Família Acolhedora tem o seu aceitamento num permanente crescimento, a cada capacitação realizada, as inscrições de famílias interessadas aumentam. Nesta, por exemplo, foram 45 inscrições, número superior e quase o dobro da capacitação anterior.

Gilberto Júnior, empresário, faz parte de uma das famílias inscritas para a capacitação. Ele informou que teve conhecimento do serviço pela sua esposa e juntos resolveram participar. “Nós decidimos assumir uma criança para ajudar quem mais precisa. Como eu já trabalho com crianças onde moro, resolvemos, assumir o serviço e ajudar quem está mais precisando”. Perguntado, por que a atitude de assumir uma criança, já tendo dois filhos, o empresário foi preciso: “Por amor aos que mais necessitam”.

A capacitação para ser uma família acolhedora é um processo de preparação oferecido aos que desejam acolher temporariamente crianças ou adolescentes em situação de vulnerabilidade social, retirados de suas famílias biológicas por decisão judicial.

A capacitação envolve diversas etapas:

Objetivo final é garantir que as famílias acolhedoras estejam preparadas para oferecer um ambiente seguro, amoroso e acolhedor, — Sensibilização e Conscientização: As famílias são orientadas sobre a importância do papel que desempenham na vida da criança ou adolescente, além de serem informadas sobre o funcionamento do serviço e seus objetivos;

— Formação Psicológica e Social: A capacitação aborda aspectos emocionais e sociais, preparando as famílias para lidar com possíveis traumas e desafios que a criança ou adolescente acolhido pode trazer;

— Aspectos Legais e Administrativos: As famílias são instruídas sobre os direitos e deveres relacionados ao acolhimento, além das questões jurídicas que envolvem a guarda temporária;

— Orientação sobre Cuidados Práticos: Há também um foco na capacitação prática, como cuidados com a saúde, educação e desenvolvimento emocional da criança ou adolescente;

— Apoio Contínuo: Após a capacitação, as famílias acolhedoras continuam a receber acompanhamento e suporte de profissionais especializados durante todo o período de acolhimento, garantindo que tenham a assistência necessária.

O objetivo final é garantir que as famílias acolhedoras estejam preparadas para oferecer um ambiente seguro, amoroso e acolhedor, promovendo o bem-estar da criança até que ela possa retornar à família biológica, ou seja, encaminhada para outra solução permanente, como a adoção.

FAMÍLIA ACOLHEDORA

Famílias Acolhedoras são famílias voluntárias cadastradas e capacitadas pelos órgãos de assistência social O Serviço Família Acolhedora é uma política pública de proteção à infância e adolescência que visa garantir um ambiente seguro, acolhedor e temporário para crianças e adolescentes que foram afastados de suas famílias biológicas por questões como violência, negligência, ou outras situações de vulnerabilidade social.

Ao contrário do acolhimento institucional (abrigos ou casas de acolhimento), esse serviço oferece a possibilidade de acolher essas crianças em um ambiente familiar, proporcionando cuidados individualizados e um convívio mais próximo e afetivo.

Famílias Acolhedoras são famílias voluntárias cadastradas e capacitadas pelos órgãos de assistência social para receber temporariamente essas crianças e adolescentes. Elas oferecem o cuidado e a proteção necessários até que a situação familiar seja resolvida, ou uma alternativa de vida permanente seja definida (reintegração familiar ou adoção).

CADASTRO

O acolhimento familiar é coordenado pela Semasf e tem por objetivo a garantia de direitos de crianças e adolescentes, preconizados no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Famílias interessadas em participar do Serviço Família Acolhedora podem se inscrever no cadastro do município.

A família, durante o acolhimento, recebe uma ajuda, um subsídio no valor de um salário mínimo mensal (enquanto durar o acolhimento) para custear as necessidades da criança ou adolescente acolhido.

Para esclarecer dúvidas entrar em contato com o telefone: (69) 98473-6021 e e-mail: [email protected].

Texto:Adaides Batista

Foto:Semasf

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)