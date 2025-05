Distritos do baixo Madeira são vistoriados para orientar o projeto Áreas de Interesse Ambiental

Entre os dias 28 de abril e 1º de maio, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), percorreu os distritos de Demarcação, Calama, Nazaré e São Carlos, no baixo Madeira, com o objetivo de levantar dados socioambientais que irão compor a fase de pré-lançamento do projeto Áreas de Interesse Ambiental (AIA).

"A ação envolveu o mapeamento de aspectos essenciais como saneamento, economia local, infraestrutura, arborização urbana e uso do solo. As informações coletadas servirão de base para definir os locais que receberão estudos técnicos aprofundados na próxima etapa do projeto", explicou o secretário da Sema, Vinícius Miguel.

Durante a vistoria, a equipe técnica também registrou ações emergenciais realizadas nos períodos de cheia do rio Madeira, incluindo resgate de animais domésticos, mutirões de castração, vacinação e atendimento veterinário. As atividades contaram com o apoio de voluntários e doações de insumos veterinários para atender as comunidades ribeirinhas afetadas.

“Esse trabalho de proteção animal mostrou o quanto a presença da Sema é essencial nas comunidades. Durante a visita, conseguimos ver, de perto, demandas que ainda persistem — sobretudo em Nazaré e São Carlos — e já começamos a encaminhar soluções”, destacou o secretário-adjunto da Sema, Renato Muzzolon Jr.

Visitas incluíram reuniões com lideranças comunitárias para ouvir percepções sobre riscos ambientais, A vistoria também avaliou o sistema de abastecimento de água, o manejo de esgoto e a destinação dos resíduos sólidos, além das condições de infraestrutura como estradas, transporte fluvial, fornecimento de energia elétrica, unidades de saúde e escolas.

A arborização e as áreas verdes urbanas foram analisadas devido à sua influência direta no microclima, na paisagem e na qualidade ambiental dos distritos. Também foram mapeadas as atividades econômicas predominantes, como pesca artesanal, agricultura familiar, pequenas agroindústrias, turismo e comércio local.

As visitas incluíram reuniões com lideranças comunitárias para ouvir percepções sobre riscos ambientais, prioridades em saneamento e oportunidades para o turismo sustentável. Segundo o diretor de Restauração Ambiental da Sema, engenheiro ambiental Yaylley Jezini, “os contatos in loco já revelaram áreas aptas ao reflorestamento e a projetos de economia verde, informações que serão discutidas na mobilização social”.

O coordenador da área, André Henrique, acrescenta: “Identificar os pontos sensíveis ainda no início do projeto ajuda a planejar intervenções que conciliem conservação ambiental e qualidade de vida”.

Próximos passos

A Sema continuará o trabalho de campo nos distritos do Alto e Médio Madeira. Com a consolidação dos dados levantados, será divulgada a agenda da Fase I – Mobilização Social, que marca o lançamento oficial do Projeto AIA, com encontros públicos nas comunidades envolvidas.



Texto:Sema

Foto:Sema

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)