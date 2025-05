Prefeitura abre consulta pública para elaborar o Plano Municipal de Saúde 2026–2029

A Prefeitura de Porto Velho convida a população a participar da consulta pública para a elaboração do Plano Municipal de Saúde (PMS) 2026–2029, que será realizada de 9 de maio a 9 de junho de 2025. O Plano Municipal de Saúde é o principal instrumento de planejamento da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) no município, e a participação da sociedade é fundamental para a construção de um plano que atenda de forma efetiva às necessidades da população.

A consulta busca estabelecer as diretrizes, prioridades, metas e investimentos que nortearão as ações do SUS em Porto Velho nos próximos quatro anos. A participação é aberta a todos os cidadãos, profissionais de saúde, conselhos, entidades e associações.

Para participar, basta preencher o formulário eletrônico disponível aqui, a partir de 9 de maio, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIkDLcFbjiVGNGCcF242NfeEL1mjRrNMn6nIdqW_AduXIOcw/viewform.

O objetivo da consulta é promover um espaço democrático onde todos possam contribuir com sugestões, críticas e propostas, garantindo que o plano seja construído de forma legítima, refletindo as reais necessidades da comunidade.

A consulta pública é uma oportunidade para que a população se envolva diretamente na definição das políticas públicas de saúde, influenciando as decisões que afetarão a qualidade dos serviços oferecidos nos próximos anos. A colaboração de todos é essencial para a construção de uma saúde pública de qualidade.

Texto:Renata Beccária

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)