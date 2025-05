Obra na rua Capão da Canoa avança com implantação da rede de drenagem

>

Serviços fazem parte de um pacote de melhorias que abrange também outras ruas nos bairros Três Marias e Novo Horizonte

Serviços se encontram na fase de execução da rede de drenagem A Prefeitura de Porto Velho está avançando com as obras de infraestrutura na rua Capão da Canoa, localizada no bairro Três Marias, zona Leste da capital. Atualmente, os serviços se encontram na fase de execução da rede de drenagem, etapa fundamental que antecede a pavimentação asfáltica, instalação de meio-fio e sarjeta, construção de calçadas e instalação das sinalizações necessárias.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Pavimentação (Semob), o cronograma está em andamento e a previsão oficial é que os trabalhos sejam concluídos em até quatro meses. A intervenção integra um pacote de melhorias estruturais que visa garantir mobilidade urbana e qualidade de vida para os moradores da região.

INVESTIMENTO

Além da rua Capão da Canoa, o mesmo contrato contempla a urbanização de outras três vias no bairro Três Marias: Salto do Céu, Serra Dourada e rua Liberdade. Também estão incluídas no projeto as ruas Genebra e Montserrat, localizadas no bairro Novo Horizonte. O investimento total é de R$ 8.107.463,54, sendo R$ 7.871.493,00 oriundos de recurso federal por meio de emenda parlamentar, com contrapartida de R$ 236 mil do município.

Requalificação das vias inclui ainda a implantação de calçadas com rampas de acessibilidade A obra chegou a passar por uma paralisação anterior em razão da necessidade de ajustes no projeto original. A revisão demandou trâmites burocráticos, incluindo aprovação junto ao Ministério da Defesa, o que ocasionou a interrupção temporária dos serviços.

A requalificação das vias inclui ainda a implantação de calçadas com rampas de acessibilidade e sinalização específica, promovendo mais segurança e inclusão no trânsito de pedestres e pessoas com deficiência. As demais sinalizações de trânsito ficarão a cargo da Prefeitura, por meio de seus órgãos competentes.

Para assegurar a durabilidade da pavimentação e evitar problemas futuros, a obra está sendo executada com alto padrão técnico. A empresa contratada oferece garantia de cinco anos para a correção de eventuais falhas relacionadas à execução dos serviços.

Texto:Renata Beccária

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)