Câmara analisa projeto que cria o Dia Nacional das Defensoras e Defensores de Direitos Humanos; acompanhe

A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia do Plenário e analisa agora o Projeto de Lei 6366/19, do ex-deputado David Miranda e de outros parlamentares do Psol, que institui o Dia Nacional das Defensoras e Defensores de Direitos Humanos (14 de março).

Nessa data, em 2018, ocorreu o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo