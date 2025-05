Prefeitura cria vagas de estacionamento diagonal para carros e motos no entorno do Porto Velho Shopping

Em fevereiro deste ano, o prefeito Léo Moraes anunciou mais uma medida em prol da população. A retirada da sinalização que proibia estacionar no entorno do Porto Velho Shopping. Agora, os porto-velhenses contam com mais opções de estacionamento diagonal no local. Ao todo, estão disponíveis 19 vagas para carros e 11 para motos. A nova sinalização foi instalada pela Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran).

A retirada da proibição e a remoção do canteiro central, são iniciativas da Prefeitura, que visam a melhoria da mobilidade dos porto-velhenses, como, por exemplo, o motorista de aplicativo, Josué Pereira, que esteve no shopping com a família para fazer compras, mas deixou o veículo estacionado no entorno.

Josué Pereira, motorista de aplicativo

Pereira elogiou o prefeito Léo Moraes. “Estamos gostando muito, pois antes não tínhamos como estacionar, pois aqui era proibido. Agora, com as vagas que a Prefeitura disponibilizou, não precisamos pagar o estacionamento caro do shopping. O prefeito está de parabéns e continue assim, olhando e trabalhando para a população”, disse.

O prefeito, também pensando na segurança na região e daqueles que deixam seus veículos estacionados no local, solicitou ao Governo do Estado, e foi atendido, a instalação de totens da Polícia Militar (PM) no entono do shopping e em outros locais estratégicos da cidade. Esses totens são projetados para facilitar o contato com a PM em caso de emergência, através de um botão de emergência que liga diretamente à Central de Operações Integradas (Ciop).

Nova sinalização foi instalada pela Semtran

“Removemos o canteiro central e novas placas de sinalização foram colocadas, essas medidas proporcionam mais espaço e fluidez para o trânsito, além de mais vagas para estacionar. As árvores que foram removidas dos canteiros foram transplantadas para o Ecoparque Jacques de Molay.”, garantiu.

Com essas mudanças, afirmou o prefeito Léo Moraes, o cidadão poderá escolher onde quer estacionar: dentro do shopping ou do lado de fora, respeitando os espaços destinados a cada tipo de veículo.

Essa é mais uma iniciativa que contempla o plano de ação dos primeiros 100 dias da Prefeitura de Porto Velho, que vem promovendo um choque de gestão em todos os setores, garantindo uma rápida e visível melhoria na qualidade de vida da população.

A ação faz parte do planejamento da Prefeitura de Porto Velho, que deu início a um trabalho de reorganização viária no local, estruturando os pontos de ônibus e garantindo vagas de estacionamento para carros e motos em vários pontos da cidade.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)