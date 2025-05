Reativação da Locomotiva 18 está perto de se tornar realidade

>



Um relatório será apresentado pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária

Na manhã desta segunda-feira (5), a equipe técnica da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) deu início a mais uma fase dos procedimentos de vistoria e confecção de relatório para a viabilidade da reativação da lendária Locomotiva 18, pertencente ao complexo histórico da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em Porto Velho.

ABPF deu início a mais uma fase dos procedimentos de vistoria da Locomotiva 18 Considerado pelo prefeito Léo Moraes como um sonho de todos os porto-velhenses, a reativação da EFMM se tornou uma realidade, isso conforme a constatação do diretor-presidente da ABPF, Marlon Ilg, que é engenheiro mecânico especializado em termodinâmica.

Vale destacar que a presença ativa da ABPF no complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré foi uma mobilização que partiu da Prefeitura de Porto Velho, que vem buscando todas as alternativas possíveis para o resgate desse patrimônio que faz parte direta da construção e evolução da capital rondoniense.

De acordo com Marlon, a situação estrutural constatada na Locomotiva 18 é razoável, fator que garante a sua recuperação em um breve período, a exemplo de outras ferrovias que estão sob os cuidados da ABPF.

“Há um mês fizemos uma avaliação da condição da caldeira, hoje estamos fazendo uma inspeção mais criteriosa da parte rodante, que são as rodas, as molas, fazendo com que seja garantida a segurança operacional. Apresentaremos um relatório final indicando à Prefeitura o que precisa ser feito. O retorno da locomotiva é possível sim!”, destacou Marlon Ilg.

A MADEIRA-MAMORÉ

Situação estrutural constatada na Locomotiva 18 é razoável Um acervo histórico que remonta a construção do estado de Rondônia, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré se tornou sinônimo de abandono por décadas, porém, desde o início de 2025, passou a ser prioridade no plano de ação da Prefeitura de Porto Velho, através do trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur).



De acordo com o secretário Paulo Moraes, o primeiro grande passo foi a reativação da lendária Litorina, que atualmente está à disposição da população de Porto Velho, sendo que, agora, o apito da locomotiva em funcionamento é a próxima meta de realização.



“A nossa Litorina está 100% funcionando aqui no complexo e agora o nosso sonho é ouvir de novo o apito do trem. Tenho certeza de que o prefeito Léo Moraes vai seguir firme nesse propósito, tudo na vontade de Deus”, relatou o secretário Paulo Moraes Júnior.

O relatório e o plano de ação deverão ser apresentados em reunião promovida entre a Prefeitura de Porto Velho e a ABPF.



