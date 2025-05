Prefeitura de Porto Velho instala tubos de drenagem na Estrada Araras

>

Equipe da Semob executa escavação e instalação de tubulação após vistoria técnica na região

Prefeitura busca reforçar a infraestrutura local A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), está realizando a escavação de uma vala de 30 metros para a instalação de dois tubos de PVC na Estrada Araras, localizada na zona rural do município.

A intervenção foi definida após uma visita técnica da equipe da Semob, que constatou a necessidade de melhorar o escoamento das águas pluviais, uma vez que a região sofre com constantes alagamentos.

Com a instalação dos tubos, a Prefeitura busca reforçar a infraestrutura local e proporcionar mais segurança e qualidade de vida aos moradores da área rural.

BAIRRO UNIVERSITÁRIO

Semob realiza limpeza e encascalhamento em aproximadamente mil metros de via Em outro ponto da cidade, no bairro Universitário, a Semob realiza limpeza e encascalhamento em aproximadamente mil metros de via, melhorando significativamente as condições de tráfego na região.

A intervenção tem como objetivo garantir maior segurança e mobilidade para os moradores, além de facilitar o acesso de veículos, especialmente em períodos chuvosos.

A Semob reforça o compromisso da gestão municipal com a melhoria da infraestrutura dos bairros, promovendo mais qualidade de vida à população.

Texto:Thaís Alves

Foto:Semob

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)