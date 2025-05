Jogos das equipes Sub-8 masculino iniciam primeira fase classificatória do Madeirão

O Ginásio Vinícius Danin, localizado na Vila Olímpica Chiquilito Erse, na capital, foi palco dos jogos da primeira rodada da 1ª Fase Classificatória da Copa Madeirão de Futsal, disputada na manhã e tarde de sábado (3).

A competição acontece em cinco categorias de base. Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14 e Sub-16. Os jogos serão realizados nos fins de semana, durante o dia, e à noite acontecerão alguns jogos do Sub-16.

Entraram em quadra para as primeiras partidas, as equipes do Grupo A. A Gazin Porto Velho goleou o Tênis Clube pelo placar de 11 a 1. Em seguida, o time do projeto Construindo Campeões, da Semes, enfrentou e venceu o K10, por 2 a 1.

Pelo Grupo B, a disputa aconteceu entre o AD Brazuca e Sapiens Jardim América, que empataram em 3 a 3. No fim da manhã, para encerrar, houve ainda mais um confronto. SC Solimões venceu por 2 a 0 sobre a equipe do Sesc RO.

DESTAQUES

Jogos serão realizados nos fins de semana Na goleada da Gazin Porto Velho sobre o Tênis Clube, com um jogador a menos, o destaque ficou para jogador Enzo, camisa 9, que marcou 7 gols na partida.

O segundo jogo foi mais equilibrado e a disputa mais acirrada. Terminou 2 para a equipe da Semes e 1 para o K10. Os destaques foram os goleiros de ambos os times, que fecharam o gol e receberam aplausos dos torcedores, em sua maioria, pais e mães apoiando os filhos atletas.

Com direito a boas jogadas, dribles e muitos gols, os demais jogos também agitaram as torcidas, que se entusiasmaram com o show de bola e as equipes demonstraram respeito ao adversário e os jogos seguiram em clima de tranquilidade, apesar de muito disputados.

Bruna de Paula falou da satisfação de torcer e apoiar o filho na competição Segundo o professor Vanderlei Trindade, diretor do programa Construindo Campeões, da Prefeitura de Porto Velho, "os nossos alunos estão nas cinco categorias, Sub-8, 10, 12, 14 e 16, e a estreia aconteceu dia 1º, com as categorias Sub-12 e Sub-10, na qual conseguimos vencer as duas partidas", disse.

Trindade explicou que a Semes fez uma seletiva em todas as categorias. No dia 30 de abril, no Ginásio Dudu, todas as escolas de iniciação esportiva participaram, os pais levaram seus filhos e foi realizada uma avaliação, aqueles que se destacaram foram escolhidos para disputar a Copa Madeirão de Futsal.

"Essa é a primeira participação deles numa competição", ressaltou Trindade. "A partir de agora serão competições o ano inteiro e vamos dar condições para treinamentos, materiais para eles se desenvolverem ainda mais e conseguirem um objetivo maior", afirmou.

APOIO E INCENTIVO DOS PAIS

Rodrigo de Oliveira, pai do Arthur Ângelo de 7 anos A estagiária Bruna de Paula, mãe do atleta Heitor Pinheiro de Souza, 8 anos, falou da satisfação de torcer e apoiar o filho na competição. "É gratificante para ele e para mim, estarmos aqui torcendo por ele e a equipe. É importante participar, pois o Heitor está no processo de aprendizagem e vem treinando há algum tempo, se dedicando. Ele está empolgado e eu fico muito feliz e darei sempre meu apoio", pontuou.

Para o eletrotécnico Rodrigo de Oliveira, pai do Arthur Ângelo, 7 anos, que jogou defendo as cores da Gazin Porto Velho, é importante o incentivo. "Eu o incentivo a tudo relacionado à prática esportiva. Ele quer ser jogador profissional e é fundamental, desde cedo ter um propósito de vida, para o futuro. Ele treina há um ano e estamos otimistas com a vitória".

Segundo Rosilene da Silva Oliveira, mãe do Enzo Gabriel, 8 anos, a criança tem que estar sempre praticando algum esporte "O Enzo desde os 5 anos está treinando e jogando, sempre fazendo o melhor pelo time, pela categoria, e em todos os jogos eu estou junto", falou. Orgulhosa do desempenho do filho, Rosilene acrescentou que o filho marcou sete gols na partida contra o Tênis Clube. "O Enzo quer seguir os passos do irmão Victor, que é jogador profissional", finalizou.

PARCERIA

Segundo Rosilene, a criança tem que estar sempre praticando algum esporte O campeonato nasceu da parceria da Prefeitura de Porto Velho, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), e ala Federação de Futsal de Rondônia, com o objetivo de impulsionar o futsal rondoniense.

O secretário da Semes, Cássio Moura, destacou a garra das equipes, que deram tudo para conquistar a vitória. "Em nome do prefeito Léo Moraes, agradecemos a participação de todos. A iniciativa significa uma goleada de empatia em que o resultado final é vitória de todos os participantes", disse.

Texto:Humberto Oliveira

Fotos:José Carlos/Humberto Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)