Prefeitura realiza operação tapa-buracos na Estrada da Areia Branca, zona Sul de Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), está executando serviços de tapa-buracos na Estrada da Areia Branca, localizada na zona Sul de Porto Velho. A iniciativa busca melhorar a infraestrutura da via, que se encontrava em condições críticas devido ao intenso tráfego de veículos pesados e o período de inverno amazônico.

O peso dos veículos causou o afundamento da pista, abrindo buracos e dificultando a passagem de moradores, além de representar riscos à segurança da população. Com a execução dos reparos, a equipe da Semob pretende restabelecer a trafegabilidade e oferecer melhores condições de deslocamento para os usuários da estrada.

Beatriz Correia, moradora do bairro há 10 anos, relata que, “devido aos caminhões pesados trafegarem com constância pela via, o asfalta vai fazendo buracos e, com um tempo, causando transtorno para os moradores. Mas agora acreditamos que o trabalho da Prefeitura vai melhorar a vida aqui na região”.

As ações seguem o compromisso da gestão municipal em atender as demandas das comunidades, priorizando a melhoria da malha viária e promovendo mais qualidade de vida para os cidadãos de Porto Velho. A Prefeitura visa atender todos os bairros conforme o cronograma de execução de serviços da Semob.

Texto:Thaís Alves

Foto:Thaís Alves

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)