Comissão debate patrimônio histórico da comunidade polonesa no Brasil

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (6) para discutir a criação de uma data em homenagem à comunidade polonesa e ao seu patrimônio histórico no Brasil. A reunião será realizada no plenário 3, às 14h30.

O evento é uma iniciativa do deputado General Girão (PL-RN) e atende a uma exigência da Lei 12.345/10. Essa norma prevê que a proposta de data comemorativa seja objeto de projeto de lei, acompanhado de debates públicos com representantes de setores da população.

General Girão afirma que, depois dos Estados dos Unidos, o Brasil é o país no mundo com maior número de pessoas de origem polonesa. Estima-se que, somente no estado do Paraná, mais de 1 milhão de habitantes tenha ao menos um ancestral de origem polonesa.

"Os imigrantes poloneses contribuíram para o enriquecimento da nossa cultura, introduzindo elementos de suas tradições, folclore, música e culinária. Muitos de seus descendentes se destacaram na vida artística, combinando suas raízes polonesas com sua identidade brasileira", diz o parlamentar.