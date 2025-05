Projeto permite manter chave PIX de pessoa ou empresa com cadastro irregular na Receita

O Projeto de Decreto Legislativo 113/25 revoga norma do Banco Central (BC) que exclui as chaves de PIX de pessoas e empresas que não estiverem em situação regular com a Receita Federal.

O texto em análise na Câmara dos Deputados, torna sem efeito a resolução do Banco Central 457/25 , publicada no início de março.

"Essa decisão atinge, de forma automática e generalizada, pessoas e negócios

que, por diversas razões, podem estar com pendências cadastrais, incluindo

questões burocráticas que não necessariamente indicam irregularidades graves", argumenta a autora do projeto, deputada Daniela Reinehr (PL-SC).

Segundo ela, a noma do Banco Central pode gerar instabilidade financeira, além de prejudicar pequenos empreendedores e trabalhadores informais.

Próximos passos

A proposta será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. O texto está sujeito à análise do Plenário.