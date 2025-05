Após anos na escuridão, trecho da avendia Guaporé começa a receber sistema seguro de iluminação

Depois de anos no escuro, a Avenida Guaporé começa a ganhar vida nova. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), iniciou a instalação de um novo sistema de iluminação no trecho entre o Hospital Cemetron e a rua Benedito Inocêncio.

Por se tratar de uma das regiões mais afetadas pelo furto de fiação elétrica, um pacote inédito será desenvolvido no local, com a finalidade de proteger o investimento público e garantir que a luz permaneça acesa.

Segundo o prefeito Léo Moraes, o projeto traz soluções inovadoras: postes metálicos extremamente pesados, instalados em sapatas de concreto produzidas pela própria Prefeitura. Além disso, toda a fiação será subterrânea, coberta por concreto, o que torna praticamente impossível a ação de criminosos.

Segundo o prefeito, sistema foi pensado nos mínimos detalhes para resistir ao tempo e às tentativas de furto “Estamos enfrentando um problema antigo com soluções modernas e eficientes. Esse novo modelo vai dificultar, e muito, a vida de quem insiste em sabotar os avanços da cidade. Vamos levar essa tecnologia para outras áreas críticas também”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

O sistema foi pensado nos mínimos detalhes para resistir ao tempo e às tentativas de furto. A estrutura dos postes é tão robusta que só um caminhão munck ( que combina a capacidade de transporte de cargas com um sistema de guindaste hidráulico para içamento e movimentação de objetos) consegue movimentá-la. "O projeto começa como piloto, mas a intenção é expandi-lo para outros bairros com histórico de vandalismo, garantindo uma iluminação mais segura e permanente", informou Léo Moraes.

A nova fase da iluminação pública da capital une tecnologia, segurança e compromisso com a transformação urbana. A cada rua que recebe esse cuidado, a cidade fica mais viva, mais segura e mais acolhedora. “Porto Velho não pode mais conviver com a escuridão. Estamos iluminando a cidade com responsabilidade, inteligência e respeito pela população”, completou o prefeito.

Texto:Leandro Morais

Fotos:Leandro Morais



Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)