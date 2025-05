Festival do Trabalhador celebra data com alegria e cultura

A Prefeitura de Porto Velho promoveu, na quarta-feira (30), o Festival do Trabalhador, um evento festivo e cultural em homenagem ao Dia do Trabalhador. A celebração, organizada pela Fundação Cultural do Município (Funcultural) e pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), aconteceu no tradicional Mercado Cultural, reunindo centenas de pessoas em uma noite de música, alegria e reconhecimento.

A programação contou com apresentações de artistas locais, como DJ Mário Henrique, o Pagode da Escola de Samba Asfaltão, Patrícia Morais e a Banda Estação do Forró. O evento foi aberto ao público e teve como objetivo promover o lazer e valorizar os trabalhadores que contribuem diariamente para o desenvolvimento da capital.

Ailnete Mário destacou a importância do evento A professora municipal de Química, Ailnete Mário, foi uma das presentes e destacou a importância da iniciativa.

“Este evento é de grande importância para nós, trabalhadores. É uma oportunidade de valorização e reconhecimento, especialmente para nós, educadores, que nos dedicamos diariamente à formação de nossos alunos. É um dia especial para celebrarmos com nossas famílias, em um ambiente leve, descontraído e acolhedor. O evento está riquíssimo em programação, com apresentações culturais e a presença de músicos talentosos da nossa própria região, o que torna tudo ainda mais significativo”, destacou.

A contadora Fabiane Pereira também participou da festa e parabenizou a gestão municipal. “O evento está simplesmente maravilhoso. É uma excelente iniciativa do prefeito Léo Moraes, que tem promovido ações que valorizam o trabalhador e fortalecem a cultura local. Estamos vivenciando uma grande transformação na cidade, com avanços que refletem diretamente na qualidade de vida da população. Como profissionais, nos doamos diariamente em nossas funções, e hoje é um dia muito especial para reconhecer esse esforço e celebrar ao lado da comunidade”, afirmou.

Fabiane Pereira também participou da festa e parabenizou a gestão municipal O presidente da Funcultural, Antônio Ferreira, reforçou o simbolismo da ação promovida pela Prefeitura. “Hoje é um dia especial para todos os trabalhadores. Esta celebração no Mercado Cultural, realizada pela Prefeitura, representa um marco importante. É um momento de reflexão, valorização da nossa história e, acima de tudo, de celebração. A iniciativa demonstra que a vida do trabalhador vai além da rotina profissional — ela também é feita de arte, cultura e alegria. Que essa festividade simbolize o reconhecimento e a felicidade que todos merecem. Viva os trabalhadores!", declarou.

Já o secretário da Semdestur, Paulo Moraes Júnior, falou com entusiasmo sobre o compromisso da administração municipal com a população. “Hoje é um dia de gratidão e reconhecimento. Nosso coração se enche de alegria ao poder parabenizar todos os trabalhadores que fazem a diferença, diariamente, na construção de uma Porto Velho mais justa, forte e acolhedora. A gestão do prefeito Léo Moraes tem se pautado por uma prefeitura mais humana, baseada no diálogo e na escuta ativa da população. É esse compromisso com as pessoas que orienta nossas ações e reforça a importância de cada profissional em nossa cidade. Em nome da administração municipal, deixo aqui o nosso muito obrigado a todos os trabalhadores da capital. Parabéns pelo seu dia!”, concluiu.

Texto:Jhon Silva

Foto:Hellon Luiz

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)