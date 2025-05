Dra. Eudócia defende política nacional para vacinas contra o câncer com RNA mensageiro

Durante discurso no Plenário do Senado nesta quarta-feira (30), a senadora Dra. Eudócia (PL-AL) defendeu a criação de uma política pública para incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas contra o câncer com base na tecnologia do RNA mensageiro. A parlamentar é autora do Projeto de Lei (PL) 126/2025 , que propõe ações integradas do poder público para apoiar a produção nacional e ampliar o acesso a esse tipo de tratamento. Ela destacou que a proposta busca transformar avanços científicos em políticas públicas capazes de beneficiar pacientes oncológicos em todo o país.

— O que está em jogo aqui é mais do que inovação científica. Estamos falando de dignidade, de vidas que podem ser prolongadas ou salvas, de famílias que podem ser preservadas da dor. Não é apenas uma questão de saúde, mas de humanidade — afirmou a senadora.

Dra. Eudócia relatou que recebeu convites dos embaixadores da Rússia e da Austrália para conhecer inovações na área e registrou a presença de especialistas como a Dra. Ludhmila Hajjar, o Dr. Fernando Maluf e o Dr. Gustavo Guimarães em discussões anteriores sobre o tema. Também agradeceu o apoio do presidente do Senado Davi Alcolumbre e dos senadores Rogério Carvalho (PT-SE) e Irajá (PSD-TO), que contribuíram para o fortalecimento da pauta da biotecnologia na Casa.