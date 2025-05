Izalci recua de CPMI e diz que compra do Banco Master não gera risco ao BRB

O senador Izalci Lucas (PL-DF) anunciou nesta quarta-feira (30) a retirada do seu pedido de criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) para investigar a proposta de aquisição parcial do Banco Master pelo BRB. Segundo explicou, após analisar documentos, consultar especialistas e dialogar com a direção do BRB, ele concluiu que a operação não representa risco à instituição nem ao patrimônio do Distrito Federal.

Izalci explicou que a iniciativa de criação da CPMI foi motivada por dúvidas levantadas sobre as negociações de compra, que geraram preocupações quanto à estabilidade do Banco Master. Izalci acrescentou que a operação ainda depende da aprovação do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

— Quero aqui agradecer aos parlamentares, porque grande parte deles talvez tenha assinado também, em função da credibilidade e do conhecimento que temos da matéria. Tenho aqui já alguns relatórios, tanto do BRB como do Banco Master, e quero tranquilizar. Uma CPI do mercado financeiro traz preocupação, instabilidade e gera algumas questões de mercado — disse.

Izalci destacou que o BRB expandiu sua atuação, tem agências em 10 estados — além do Dsitrito Federal — e atende cerca de 9 milhões de clientes. Ele afirmou que compartilhará os documentos analisados com os parlamentares que assinaram o requerimento inicial da CPMI.