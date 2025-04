Prefeitura de Porto Velho consegue aprovação do projeto que reativa cargos técnicos extintos desde 2021

A Prefeitura de Porto Velho celebra um avanço significativo na valorização dos profissionais técnicos e na melhoria da infraestrutura urbana. Nesta terça-feira (29), a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei Complementar nº 07/2025, que revoga a extinção dos cargos de engenheiro e arquiteto no âmbito municipal.

A medida, proposta pelo prefeito Léo Moraes, restabelece os cargos de engenheiro e arquiteto, anteriormente extintos pela Lei Complementar nº 851/2021. Com a nova legislação, os cargos passam a ter respaldo legal novamente, garantindo a retomada das funções técnicas previstas na legislação municipal.

Para Léo Moraes, a aprovação é a correção de uma injustiça histórica contra a categoria "Estamos corrigindo uma injustiça histórica e reafirmando nosso compromisso com a valorização dos profissionais que são fundamentais para o desenvolvimento urbano de nossa cidade", afirmou o prefeito Léo Moraes.

O novo quadro técnico inclui cargos de arquiteto, engenheiro ambiental, agrimensor, agrônomo, civil, eletricista, florestal, de produção e de tráfego, todos pertencentes à Classe F e com carga horária de 40 horas semanais, conforme previsto na Lei Complementar nº 384/2010.

Projeto foi aprovado por unanimidade Para o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia (Crea-RO), engenheiro Edison Rigoli, a decisão representa uma vitória para os profissionais da área e para a qualidade das obras públicas no município. "A exclusão desses profissionais dos quadros da Prefeitura nunca fez sentido. São pessoas altamente capacitadas, que trazem credibilidade, segurança e qualidade para as obras, tanto as contratadas quanto as realizadas pela própria administração", afirmou Rigoli.

Além de reforçar o corpo técnico da Prefeitura, a medida promete melhorias importantes na infraestrutura da cidade. "A população pode ter certeza de que essa decisão vai significar mais qualidade e proteção nas edificações públicas", completou Rigoli.



Texto:Jhon Silva

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)