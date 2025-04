Senado autoriza BNDES pegar empréstimo de R$ 1,1 bilhão com Japão

O Senado aprovou, nesta terça-feira (29), projeto ( PRS 14/2025 ) que autoriza o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a tomar empréstimo no valor de 30 bilhões de ienes — equivalente a cerca de R$ 1,1 bilhão — da Agência de Cooperação Internacional do Japão, com garantia da União. O projeto vai à promulgação.

A matéria foi aprovada na parte da manhã pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), onde teve como relator o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), e confirmada pelo Plenário à tarde.

De acordo com o texto aprovado, os recursos serão destinados ao Projeto de Apoio Emergencial em Resposta à Crise de Covid-19. Segundo o BNDES, o objetivo é “enfrentar os principais problemas causados pela pandemia da covid-19, com o intuito de dar continuidade ao fortalecimento das parcerias para ações específicas de apoio ao setor de saúde, à sua cadeia de fornecedores e prestadores de serviços e ao fortalecimento das micro, pequenas e médias empresas”.

A previsão é que o pagamento do empréstimo seja feito em prazo total de até 180 meses, em parcelas semestrais, com prazo de carência de 48 meses contados a partir da data de entrada em vigor do contrato.

Segundo Vanderlan, os recursos serão direcionados a micro, pequenas e médias empresas de todo o país, em especial àquelas do Rio Grande do Sul, e a instituições médicas e empresas relacionadas ao setor de saúde.