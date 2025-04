Senado autoriza empréstimo de US$ 90 mi para saneamento básico no interior de PE

Empréstimo junto ao Bird terá contrapartida de US$ 23 mi do estado para o desenvolvimento de áreas rurais - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O Senado aprovou projeto ( PRS 13/2025 ) que autoriza o estado de Pernambuco a contratar empréstimo de US$ 90 milhões com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). O financiamento, com garantia da União, será destinado ao Projeto de Saneamento Rural de Pernambuco. Antes de passar pelo Plenário, o textofoi relatado pelo senador Fernando Dueire (MDB-PE) e aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) na parte da manhã. O PRS será promulgado.

O projeto integra o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal do estado e prevê ações de ampliação do acesso ao saneamento básico em áreas rurais. A operação contará com contrapartida estadual de US$ 23 milhões, totalizando US$ 113 milhões em investimentos.

Dueire destaca que a inserção do Projeto de Saneamento Rural de Pernambuco no Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal representa “uma estratégia inteligente e sustentável do ponto de vista fiscal e social”.

O senador Humberto Costa (PT-PE) disse que o dinheiro será usado em ações de infraestrutura, abastecimento de água, esgotamento sanitário e recolhimento e destinação de lixo em cidades do interior do estado.