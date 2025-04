Humberto Costa celebra 21 anos do Samu

Em discurso no Plenário nesta terça-feira (29), o senador Humberto Costa (PT-PE) celebrou os 21 anos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e destacou os avanços do programa desde sua criação, em 2004, durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ex-ministro da Saúde à época, o parlamentar lembrou sua participação direta na implantação do serviço e enfatizou o impacto positivo do Samu na saúde pública brasileira.

— Testemunhei de perto sua concepção e implementação como primeiro ministro da Saúde do presidente Lula. E, gratidão, porque milhões de vidas foram salvas graças ao esforço coletivo de profissionais abnegados e visionários que acreditaram nesse projeto desde os seus primeiros dias. (..) Hoje, o serviço alcança quase 190 milhões de brasileiros em mais de 4.140 municípios, cobrindo cerca de 90% da população nacional, com a meta de universalização até 2026 firmemente em curso — disse.

O senador informou que, entre 2023 e 2025, o governo federal entregou mais de 2,2 mil ambulâncias, número seis vezes maior que o registrado na gestão anterior. A previsão é de que outras 2,3 mil unidades sejam disponibilizadas até o fim de 2025, com recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Parte dos veículos será equipada com medicamentos como os trombolíticos, utilizados no tratamento de infartos.

Humberto ressaltou que, desde sua criação, o Samu já recebeu investimentos que somam R$ 2,18 bilhões. Segundo ele, nos dois primeiros anos da atual gestão, mais 6 milhões de brasileiros passaram a ser atendidos. Além das tradicionais ambulâncias, o Samu também opera com motos, lanchas e resgates aéreos, ampliando o alcance para áreas urbanas, ribeirinhas e remotas.

— É o SUS, mostrando sua capacidade de ser ágil, moderno e inclusivo. Mas é preciso registrar aqui que o coração pulsante do Samu são os seus profissionais. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, condutores socorristas, operadores de regulação médica — todos heróis silenciosos, que, muitas vezes, arriscando a própria vida, atendem chamados de desespero com competência, coragem, dedicação e compaixão exemplares — declarou.