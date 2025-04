Após operação tapa-buracos, asfalto vai chegar a cinco ruas de União Bandeirantes

O distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho, está vivendo um momento histórico com a chegada do maior pacote de obras e ações públicas já realizado na localidade. Pela primeira vez, a Prefeitura de Porto Velho mobilizou uma força-tarefa integrada no distrito, que inclui ações emergenciais e estruturantes, marcando o início de uma nova fase de desenvolvimento para a região.

De forma imediata, para garantir a trafegabilidade e dar respostas rápidas à população, foi realizada uma operação emergencial de tapa-buracos nas vias do distrito. Essa medida visa melhorar temporariamente o acesso de veículos e pedestres. Nos próximos dias, o distrito também começa a receber obras de pavimentação asfáltica.

O grande destaque da iniciativa é a assinatura da ordem de serviço no valor de R$ 6 milhões, anunciada pelo prefeito Léo Moraes, que esteve pessoalmente no distrito no último dia 16, destinada à execução de obras de pavimentação, drenagem e construção de calçadas em cinco ruas estratégicas do distrito: José da Silva, Vitória Régia, Manaus, Dr. Roberval e Chiquilito Erse. O projeto, viabilizado por emenda do deputado federal Coronel Chrisóstemo, deve começar nos próximos dias e terá um prazo de execução de 270 dias, o que representa um dos maiores investimentos já aplicados na região.

Ao todo, serão pavimentados 2.737 metros de vias Ao todo, serão pavimentados 2.737 metros de vias, com uma área total de 17.899,86 metros quadrados. As ruas José da Silva e Vitória Régia, com 576 metros cada, terão 4.411,09 m² de pavimento cada. A Rua Manaus receberá 854 metros de asfalto, totalizando 6.768,62 m². Já a Rua Dr. Roberval terá 155 metros (1.316,44 m²), e a Rua Chiquilito Erse passará por melhorias em uma área de 992,62 m².

Paralelamente às ações emergenciais e às obras que se aproximam, o distrito também foi contemplado com a Operação Cidade Limpa, com serviços de limpeza urbana, retirada de entulhos e manutenção de vias vicinais. Trata-se de uma ação coordenada entre diversas secretarias da Prefeitura, com o objetivo de preparar União Bandeirantes para receber as melhorias estruturais de forma planejada e eficaz.

Distrito também foi contemplado com a Operação Cidade Limpa, com serviços de limpeza urbana De acordo com a Prefeitura, esse é apenas o começo de uma série de ações que visam promover o desenvolvimento dos distritos de Porto Velho. A presença ativa do poder público na região reafirma o compromisso com a descentralização dos investimentos e a valorização das comunidades mais afastadas da área urbana.

“Estamos garantindo condições mínimas de trafegabilidade agora, com a operação tapa-buracos, e iniciando um projeto muito maior, que vai transformar definitivamente a realidade de União Bandeirantes”, destacou o prefeito Léo Moraes.

Com a chegada do asfalto e demais melhorias, a expectativa é de valorização dos imóveis, melhoria da mobilidade urbana, segurança viária e qualidade de vida para toda a população do distrito.

Texto:Cristiane Cruz

Fotos:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)