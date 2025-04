Prefeitura de Porto Velho inicia 1º ciclo de acompanhamento da execução orçamentária de 2025

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog), Controladoria-Geral do Município (CGM) e a Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), iniciou o 1º ciclo de acompanhamento da execução orçamentária e da aplicação dos recursos públicos referentes ao exercício de 2025. As secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social e da Família foram as primeiras avaliadas — áreas essenciais para a qualidade de vida da população.

A análise será realizada com todas as pastas e órgãos da administração municipal, por meio de reuniões presenciais. O principal objetivo é garantir que os recursos estejam sendo aplicados conforme o planejamento orçamentário e avaliar a eficiência dos gastos públicos. Os ciclos de acompanhamento acontecem ao longo de todo o ano.

“O compromisso da Prefeitura de Porto Velho é assegurar a aplicação responsável dos recursos, cumprindo as metas da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gestão do Prefeito Léo Moraes está focada em promover a eficiência dos serviços públicos e aprimorar os investimentos em todas as áreas do município, e isso só é possível através dessas análises técnicas permanentes”, destaca o secretário da Sempog, Márcio Gabriel.

Prefeitura de Porto Velho em articulação com Sepog para formalizar adesão ao Sistema Integrado de Planejamento e Gestão (Siplag) Como parte das ações de fortalecimento e modernização da gestão do planejamento e da execução orçamentária, a Prefeitura está em fase de formalização de um termo de cooperação técnica com a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), visando à adesão ao Sistema Integrado de Planejamento e Gestão (Siplag).

A iniciativa prevê a futura implantação da ferramenta eletrônica, que auxiliará na elaboração do Plano Plurianual (PPA), e Lei orçamentária anual (LOA). A medida de mordentação deve garantir mais eficiência, transparência e melhores resultados na aplicação dos recursos e na execução de políticas públicas.

Texto:Emily Costa

Fotos:Emily Costa - Sempog



Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)