Prefeitura de Porto Velho lança Corujão da Iluminação para acelerar atendimento à população

A Prefeitura de Porto Velho segue avançando para garantir mais segurança e qualidade de vida à população. Depois do sucesso do canalZap PVH 100% Iluminada, por meio do número(69) 99224-0676, que recebeu centenas de pedidos de reparos na iluminação pública, o município agora lança o Corujão da Iluminação, uma nova frente de trabalho para atender as solicitações da população com ainda mais agilidade.

A partir de agora, equipes especializadas estarão nas ruas todos os dias da semana, até meia-noite, realizando reparos e manutenções para deixar Porto Velho cada vez mais iluminada.

"Sabemos que a escuridão gera insegurança, por isso nossa missão é levar luz a todos os cantos de Porto Velho. O Corujão da Iluminação é uma resposta direta às necessidades da população, ampliando nosso compromisso com a segurança e o bem-estar dos moradores", destacou o prefeito Léo Moraes.

O novo programa também atua em caráter especial em áreas que apresentam dificuldades frequentes devido a furtos de cabos elétricos, como na Avenida Guaporé, na Rua Rio de Janeiro e na Estrada dos Periquitos.

Estão sendo estudadas soluções para reforçar a segurança e coibir o furto de fios Segundo o prefeito, estão sendo estudadas soluções para reforçar a segurança e possibilitar a reinstalação da iluminação nesses pontos vulneráveis. "O furto de cabos prejudica muito o trabalho de todos e impacta diretamente a vida dos moradores. Estamos estudando alternativas para que esses locais, em breve, também recebam iluminação de forma segura e definitiva", afirmou.

A população continua contando com o Zap PVH 100% Iluminada para solicitar reparos de forma rápida e prática. Basta enviar uma mensagem para o número (69) 99224-0676 e informar o local que precisa de atenção.

"Queremos mais luz nas ruas, mais tranquilidade para nossas famílias. Estamos juntos nessa missão de transformar a nossa Porto Velho", reforçou Léo Moraes.

Texto:Leandro Morais

Fotos:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)