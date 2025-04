Prefeitura e Hospital do Amor promovem mutirão de saúde para mulheres dos distritos de Porto Velho

Na última semana, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric), e o Hospital do Amor promoveram uma ampla ação de saúde no distrito de Jaci-Paraná, voltada especialmente para as mulheres que trabalham no campo nos distritos de Porto Velho.

A iniciativa faz parte do projeto Mulheres do Campo e teve como destaque a realização de exames preventivos, como mamografia e papanicolau, realizados na carreta do Hospital do Amor, símbolo do cuidado e prevenção.

Mulheres dos distritos de União Bandeirantes, Morrinhos, Mutum-Paraná, Jaci-Paraná e das Linhas do Pavão participaram da iniciativa. A ação integra a primeira etapa do projeto, que busca ampliar o acesso dessas trabalhadoras rurais à saúde preventiva, um direito fundamental que muitas vezes não chega até elas.

A coordenadora do projeto Mulheres do Campo, Sâmia Cardoso, destacou a importância da iniciativa. "Essas mulheres são fundamentais para a economia rural e precisam ser cuidadas. Além dos exames, foi oferecido suporte psicológico, assistência social e orientação com fisioterapeuta para que possam entender a importância da prática de exercícios físicos mesmo no campo, prevenindo lesões por movimentos repetitivos," explicou.

Além dos exames, foi oferecido suporte psicológico Segundo o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, o objetivo é que essas políticas públicas se tornem permanentes. "Estamos levando dignidade e cuidados para quem mais precisa. Essa é apenas a primeira etapa do projeto para essas mulheres que são a base da produção agrícola do nosso município. Esse olhar atento da gestão municipal fortalece a agricultura e, principalmente, a saúde das nossas produtoras", ressaltou.

Entre as mulheres atendidas, a agricultora Ana Paula Goes dos Santos Pinheiro, do distrito de União Bandeirantes, emocionou-se ao comentar a ação. “É difícil pra gente ter acesso a esses exames. Eu mesma nunca tinha feito mamografia. Hoje saio daqui mais tranquila, sabendo que estou cuidando da minha saúde," disse.

Já Jociele Ribeiro, do distrito de Morrinhos, reforçou que iniciativas como essa fortalecem a autoestima e a confiança das mulheres. "A gente às vezes esquece da gente, porque o trabalho no campo é pesado. Com essa ação, a Prefeitura mostra que se importa com a gente," afirmou.

Moradora do distrito de Mutum-Paraná, Renata Conceição de Jesus também ressaltou a importância do apoio emocional. "Muitas de nós têm vergonha ou medo de fazer esses exames. Ter palestras motivacionais antes dos atendimentos nos ajudou muito a ficar mais à vontade," contou.

A enfermeira-chefe da carreta do Hospital do Amor, Viviane de Abreu Silva, destacou que o trabalho em parceria com a Prefeitura é essencial para salvar vidas. "O diagnóstico precoce é a chave para o sucesso no tratamento do câncer. Estamos felizes em fazer parte dessa mobilização," afirmou.

Além dos exames de câncer, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) também participou com atendimentos odontológicos na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Prefeitura, além da entrega de medicamentos mediante receita médica e vacinação.

O secretário da Semusa, Jaime Gazola Filho, reforçou que a saúde pública deve ser descentralizada para alcançar quem está distante. "Nosso compromisso é garantir saúde de qualidade para todos, especialmente para quem mora nas áreas mais distantes. Essa ação é um exemplo de como podemos mudar realidades," declarou.

Durante o evento, foram atendidas cerca de:

100 mulheres de União Bandeirantes,

26 de Mutum-Paraná,

18 de Morrinhos,

27 das Linhas do Pavão,

37 de Jaci Paraná

Em um caso registrado, uma agricultora precisou de assistência especial após passar mal por pressão psicológica. O episódio reforçou a importância de criar um ambiente acolhedor e seguro, tirando as mulheres de seus locais habituais e promovendo palestras motivacionais para tranquilizá-las antes dos exames.



Texto:Jean Carla Costa

Fotos:Sâmia Cardoso e Adirleide Dias

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)