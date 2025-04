Festival celebra o Dia do Trabalhador com programação no Mercado Cultural

Em comemoração ao Dia do Trabalhador, a Prefeitura de Porto Velho realiza nesta quarta-feira (30), o Festival do Trabalhador, no Mercado Cultural. O evento é organizado pela Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural) e Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), e contará com uma programação especial voltada para celebrar os trabalhadores da capital.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressalta a importância de valorizar os trabalhadores da cidade com iniciativas culturais que também movimentam o centro histórico. "Estamos celebrando aqueles que constroem Porto Velho todos os dias com seu trabalho e dedicação. Este festival é uma forma de reconhecer essa contribuição e também de fortalecer a cultura local, levando lazer de qualidade à população", afirmou o prefeito.

O Festival do Trabalhador é aberto ao público e promete reunir famílias, trabalhadores e visitantes para uma noite de celebração, valorização cultural e confraternização. O principal objetivo é homenagear e valorizar os trabalhadores, proporcionando um momento de reconhecimento. Além disso, o evento busca promover a cultura local e oferecer entretenimento de qualidade para a população.

"Eventos como o Festival do Trabalhador ajudam a movimentar a economia criativa, atraem turistas e fortalecem nossos empreendedores locais. É uma oportunidade de unir celebração, cultura e desenvolvimento econômico", destacou o secretário da Semdestur, Paulo Moraes Júnior.

O evento, que terá início às 19h, reunirá diversas atrações locais em uma noite de festa e cultura.

PROGRAMAÇÃO

19H - DJ MÁRIO HENRIQUE

20H - PAGODE DA ESCOLA DE SAMBA ASFALTÃO

22H - PATRÍCIA MORAIS

00H - BANDA ESTAÇÃO DO FORRÓ

O presidente da Funcultural, Antônio Ferreira, convida a população para essa grande festa e ressalta a valorização da classe trabalhadora. "Convidamos todos os trabalhadores e suas famílias para participarem do Festival do Trabalhador, este é um momento de celebração, reconhecimento e valorização de todos que contribuem diariamente para o crescimento da nossa cidade. Venham prestigiar as atrações culturais, participar das atividades e compartilhar conosco essa grande festa. Parabéns a todos os trabalhadores pelo seu dia”, disse o presidente.



Texto:Jhon Silva

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)