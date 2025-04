Usuários do transporte coletivo podem acompanhar a localização dos ônibus em tempo real por aplicativo

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), reforça aos usuários do transporte público, o aplicativo CittaMobi, uma ferramenta tecnológica que tem como objetivo facilitar o dia a dia de quem utiliza o transporte coletivo urbano na capital.

De forma prática e acessível, o CittaMobi permite ao usuário acompanhar, em tempo real, a localização dos ônibus, reduzindo o tempo de espera nas paradas e oferecendo mais previsibilidade e comodidade no deslocamento diário.

O aplicativo está disponível gratuitamente para smartphones com sistemas Android e iOS, e muitos usuários já utilizam essa funcionalidade. Baixe por aqui o aplicativo .

Itinerários completos também podem ser acessados diretamente no site da Semtran Por meio do aplicativo, é possível: verificar as linhas disponíveis em tempo real; consultar os horários de chegada dos ônibus em cada ponto; acessar um mapa com as rotas e trajetos das linhas; identificar o tempo estimado de espera para o próximo veículo; visualizar todas as paradas de uma determinada linha.

Além disso, os itinerários completos também podem ser acessados diretamente no site da Semtran , oferecendo alternativas para quem prefere consultar as informações por meio do computador.

NOVA TARIFA

Desde o dia 24 de março, os usuários do transporte coletivo contam com um novo valor na tarifa, agora fixado em R$ 3,00, o que representa uma redução de 50% em relação ao valor anterior. Com isso, Porto Velho passa a ter a menor tarifa entre as capitais brasileiras. Estudantes também foram beneficiados com a mudança, pagando apenas R$ 1,50.

Estudantes também foram beneficiados com a mudança, pagando apenas R$ 1,50

A nova tarifa foi implantada sem custos adicionais para a Prefeitura, fortalecendo o compromisso da atual gestão com a responsabilidade fiscal e a qualidade dos serviços prestados à população.

Com essa iniciativa, Porto Velho deixa de ter a segunda passagem mais cara do Brasil entre as capitais, que era de R$ 6,00, e passa a liderar o ranking das tarifas mais acessíveis.

“Essa mudança fortalece o transporte público como uma alternativa viável e econômica para os cidadãos, incentivando mais pessoas a utilizarem esse serviço essencial”, explicou Léo Moraes.

MODERNIZAÇÃO

Porto Velho passa a liderar o ranking das tarifas mais acessíveis

Outro avanço importante no transporte público da capital é a modernização do sistema de bilhetagem. O atual método de pagamento está passando por uma atualização, com a substituição do sistema de bilhetagem eletrônica pelo modelo digital, que traz novos equipamentos e funcionalidades. A modernização inclui, por exemplo, a possibilidade de realizar recargas com o uso de PIX e outras formas de pagamento eletrônico, garantindo mais agilidade e comodidade ao cidadão.

Essa iniciativa integra o pacote de melhorias conduzidas pela prefeitura de Porto Velho, que busca oferecer um serviço cada vez mais moderno, eficiente e acessível à população.

Texto:Jhon Silva

Foto:Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)