Prefeitura de Porto Velho corrige falhas herdadas e trabalha para retomada das obras da rodoviária

Ajustes técnicos e contratuais estão sendo providenciados para garantir a entrega de uma rodoviária digna à população



Suspensão temporária das obras foi necessária para que fossem identificadas e sanadas falhas de execução e de projeto A Prefeitura de Porto Velho, sob a gestão do prefeito Léo Moraes, trabalha para corrigir falhas herdadas no projeto do novo terminal rodoviário e garantir a retomada segura e definitiva das obras. A estrutura, que foi entregue ainda inacabada pela gestão anterior, apresentou diversos problemas técnicos e, portanto, não estava apta para inauguração e funcionamento pleno.

A suspensão temporária das obras foi necessária para que fossem identificadas e sanadas falhas de execução e de projeto, especialmente em itens essenciais como o sistema de climatização. Um dos principais problemas encontrados foi o subdimensionamento do quadro de energia elétrica, que impossibilitou a instalação dos aparelhos de ar condicionado, comprometendo o conforto dos usuários.

Após análise técnica, foi constatado que cerca de 94% da construção estava concluída, mas faltavam serviços fundamentais para que o terminal pudesse ser entregue de forma adequada e segura. Além das questões elétricas, também foram identificadas pendências como a falta de finalização de guaritas, divisórias de banheiros, pontos de ônibus, substituição e instalação de vidros, além da necessidade de limpeza e organização geral.

Foi constatado que cerca de 94% da construção estava concluída Atualmente, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), em parceria com a Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc) — autora do projeto —, atua na readequação dos projetos necessários, atendendo também as exigências dos órgãos de fiscalização, como o Corpo de Bombeiros, cuja aprovação ainda está em fase de obtenção.

A retomada das obras depende da finalização dessas adequações e da assinatura de um aditivo contratual com o consórcio construtor, contemplando o novo cronograma físico-financeiro. A previsão é que, no prazo de 30 a 45 dias, após a conclusão dos ajustes e a liberação dos recursos financeiros, a obra seja retomada.

"Desde que assumimos, identificamos a necessidade de corrigir essas falhas para que o terminal funcione de maneira correta, oferecendo conforto e segurança para a população. O prefeito Léo Moraes tem cobrado agilidade nas soluções para que possamos, em breve, entregar um terminal rodoviário digno para Porto Velho", destacou o secretário da Semob, Geraldo Sena.



