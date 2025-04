Prefeitura intensifica fiscalização nas obras em andamento no bairro Parque Amazônia

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), está fiscalizando as obras de infraestrutura em andamento no bairro Parque Amazônia, zona Leste da Capital. O empreendimento inclui a pavimentação de mais de quatro quilômetros de ruas completas, meio-fio e sarjeta. Outras obras em desenvolvimento também estão sendo rigorosamente fiscalizadas.

Gustavo Portela esteve no local para verificar o andamento dos trabalhos O prefeito Léo Moraes faz questão de lembrar que o trabalho de fiscalização é fundamental para que seja entregue o resultado final de qualidade à população. “Esta é uma obra de valor significativo para beneficiar, a princípio, oito quarteirões do Parque Amazônia. Para isso, contratamos uma empresa especializada, mas o acompanhamento é feito pelos nossos fiscais da Semob, para garantir que a obra está de fato conforme o projeto. Tudo pensando na população”, garantiu.

“É uma obra sob a responsabilidade da empresa Yem Serviços Técnicos e Construções Ltda, que tem prazo de aproximadamente de 365 dias para execução e custo estimado em quase R$ 9 milhões”, conforme o fiscal da Semob, Gustavo Portela, que na manhã desta segunda-feira (28), esteve no local para verificar o andamento dos trabalhos. “A Prefeitura conta com várias equipes de fiscais acompanhando todas as etapas dos serviços realizados, com o objetivo de garantir que a obra seja entregue no prazo”, disse.

Hildaci Assunção comentou que ele e os demais moradores esperam por esta obra há muito tempo. “Aqui, no período de chuva, fica apenas o lamaçal, é intransitável para quem passa a pé ou de carro, minha filha não consegue sair para ir trabalhar. Sem falar na dificuldade de levar as crianças para a escola, mas agora, graças ao prefeito Léo Moraes, isso vai mudar, nossa vida vai mudar para melhor. Vai ser muito bom para todos”, comentou.

Hildaci Assunção comentou que ele e os demais moradores esperam por esta obra há muito tempo O morador falou ainda que entende que a obra vai demorar por causa do período chuvoso e sabe que não tem como ser feito da noite para o dia. Mas no final das contas, isso vai ser bom para os moradores das ruas contempladas, entre elas, a rua Eça de Queiroz e Tucupi, rua Palheteiro, a Bakuri. Guajuvira, Jacarandá, Seringueira e rua Monguba.

Para o secretário adjunto da Semob, Thiago Cantanhede, a fiscalização é duplamente importante. “Primeiro, por ser nossa visão de contratante para a empresa contratada para a execução da obra, ainda mais sendo tão longa. Temos que olhar se está sendo realizada a contento e como está o projeto. Porque se não há fiscalização, pode ser feito de qualquer jeito. É uma exigência do prefeito Léo Moraes que a fiscalização esteja o tempo todo na rua acompanhando cada passo. Não apenas a do Parque Amazônia, mas todas em andamento”, afirmou.

O segundo ponto, de acordo com Cantanhêde, a fiscalização é essencial para informar à população de que todo o trabalho realizado pela atual gestão à frente da Prefeitura de Porto Velho, preza pela transparência.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)