Sema distribui mudas de plantas gratuitamente no Hospital Cemetron em Porto Velho

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) de Porto Velho participou, nesta segunda-feira (28), de uma ação especial em comemoração ao Dia das Mães no Hospital Cemetron. A atividade foi organizada pelo Núcleo de Educação Permanente e contou com a doação de mudas de plantas para pacientes, acompanhantes e colaboradores da unidade.

De acordo com a Sema, a iniciativa reforça o compromisso com a promoção da educação ambiental e o incentivo ao cultivo de plantas como forma de humanização dos espaços de saúde e valorização da vida. A ação busca fortalecer os vínculos entre a comunidade e o meio ambiente, promovendo bem-estar, saúde e sustentabilidade.

Mariana Ayres, representante da direção do hospital, comentou sobre a importância da parceria com a Sema para o fornecimento de mudas para as instituições. “Hoje é uma data especial aqui no hospital e poder contar com o apoio da Prefeitura por meio da Sema é fundamental para que nossos pacientes e acompanhantes possam ter um dia diferente, já que sabemos como é o dia a dia dentro de um hospital”, disse Mariana Ayres.

Este ano, mais de 32 mil mudas de árvores nativas e frutíferas foram distribuídas gratuitamente à população De acordo com o secretário da Sema, Vinícius Miguel, a Prefeitura de Porto Velho tem como objetivo chegar em todos os cantos do município, principalmente levando a mensagem da importância do cuidado com o meio ambiente. “A Sema agradece a parceria com o Hospital Cemetron e reafirma seu compromisso em apoiar ações que disseminem práticas sustentáveis e contribuam para uma cidade mais verde e acolhedora”, disse o secretário.

DADOS

Vale destacar que, entre janeiro e abril deste ano, mais de 32 mil mudas de árvores nativas e frutíferas foram distribuídas gratuitamente à população, escolas, entidades e projetos ambientais em todo o município. Os dados revelam um crescimento significativo nas ações do Viveiro, que contabilizou 9.691 doações em janeiro, 6.850 em fevereiro, 6.338 em março e 8.062 em abril, totalizando 31.141 mudas doadas no período.

Para solicitar mudas ou saber mais sobre as espécies disponíveis, interessados podem procurar o Viveiro Municipal, vinculado à Sema, localizado no Parque Natural de Porto Velho, no final da avenida Rio Madeira, zona Norte da cidade. Cada morador pode solicitar até cinquenta mudas para plantio.



Texto:Sema

Foto:Sema/ Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)