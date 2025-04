Serviço Família Acolhedora de Porto Velho insere novas crianças no acolhimento familiar

O Serviço Família Acolhedora (SFA) da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), da Prefeitura de Porto Velho, realizou, na última semana, o acolhimento familiar de uma criança durante a Operação SOS Ribeirinho e a sua transferência para o município de Vilhena, e também a inserção em Família Acolhedora de um grupo de irmãos.

Segundo a gerente do Serviço Família Acolhedora (SFA), Magda Santos, a criança foi acolhida durante a Operação SOS Ribeirinho após a constatação de violação de direitos. Diante da situação, o SFA agiu prontamente para garantir a proteção e o bem-estar da criança. Como os únicos parentes próximos residem no município de Vilhena, foi organizada sua transferência para aquele local, assegurando a continuidade do cuidado familiar.

“Queremos agradecer a todos os envolvidos pela dedicação incansável e pelo comprometimento que nos levou a realizar ações importantes na garantia de direitos da criança e adolescente do nosso município”, disse a gerente do Serviço Família Acolhedora, Magda Santos.

“O sucesso do Serviço Família Acolhedora do município de Porto Velho é resultado do profissionalismo e empenho de cada um que faz parte do sistema de garantia de direitos da criança e adolescentes”, afirmou a secretária da Semasf, Lucília Muniz de Queiroz.

Texto:Semasf

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)