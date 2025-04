Operação avança com mais de 55 mil toneladas de lixo recolhidos

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), segue firme com a Operação Cidade Limpa, que já atendeu mais de 2.500 quilômetros de vias urbanas, e promoveu o recolhimento de mais de 55 mil toneladas de resíduos sólidos em diversos pontos da capital e distritos.

Segundo o titular da Semusb, Giovanni Marini, a ação cumpre uma determinação direta do prefeito Léo Moraes, que desde o início da gestão vem priorizando medidas para manter a cidade limpa, reduzir os riscos à saúde da população e garantir mais qualidade de vida.

“Estamos atendendo uma diretriz do prefeito, que tem reforçado o compromisso com a limpeza urbana como instrumento de saúde pública e bem-estar. As frentes de trabalho atuam diariamente em diferentes regiões da cidade com serviços diversos e contínuos”, explicou Marini.

As ações incluem capina, roçagem, rastelagem, varrição, limpeza de canais e bueiros, além do descarte adequado de resíduos resultantes dos trabalhos realizados.

Balanço da Operação Cidade Limpa:

Roçagem: 353.358 m²

Recolhimento de material: 55.790 toneladas

Limpeza de canais: 12.388 metros

Limpeza de ruas: 2.509 quilômetros

Limpeza de bocas de lobo: 316 unidades

Desobstrução de manilhas: 175 unidades

Operação reúne os esforços integrados com diversas secretarias Além da Semusb, a Operação Cidade Limpa reúne os esforços integrados das secretarias municipais de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Obras e Pavimentação (Semob) e até mesmo a Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), sob a coordenação da Secretaria Geral de Governo (SGG), entre outros órgãos da gestão municipal.

Outras ações complementares também têm sido realizadas nos bairros, como:

Encascalhamento: 4.531 metros

Massa asfáltica aplicada: 1.906 toneladas

Abertura de vala/canal: 2.000 metros

Instalação de manilhas e tubos: 608 metros

Pavimentação: 596 metros

Tapa-buracos: 571 unidades

Notificação de lotes abandonados: 214 unidades

BAIRRO APONIÃ

Atualmente, a equipe da Prefeitura está concentrada no bairro Aponiã, onde a orientação é que os moradores coloquem seus resíduos corretamente em frente às residências, no período determinado pela programação.

Léo Moraes reforça a importância da colaboração da comunidade para o sucesso da operação O prefeito Léo Moraes reforça a importância da colaboração da comunidade para o sucesso da operação e combate ao descarte irregular. “O serviço é planejado para atender cada bairro de forma organizada. No entanto, muitas vezes as pessoas descartam lixo fora do horário ou após a passagem da equipe. É fundamental acompanhar os canais oficiais e aguardar a data correta. A cidade só se mantém limpa se todos fizerem sua parte”, alertou o prefeito.

BAIRRO COHAB

A partir da próxima quarta-feira (30), a operação chega ao bairro Cohab. Os moradores poderão colocar para fora de suas casas materiais como lixo doméstico, entulhos, restos de construção, móveis velhos e outros resíduos volumosos. No entanto, é essencial observar o prazo: a coleta será realizada exclusivamente no sábado, dia 3 de maio

DENUNCIE O DESCARTE IRREGULAR

A Prefeitura de Porto Velho solicita o apoio da população no combate ao descarte irregular de lixo e entulho em vias públicas, canais e terrenos baldios. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp (69) 98473-2922.

Texto:Jhon Silva

Foto:Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)