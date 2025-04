Biblioteca Municipal Francisco Meireles e Ajeb-RO promovem campanha de arrecadação de livros

Como parte da programação alusiva ao Dia Nacional do Livro Infantil, celebrado em 18 de abril, a Biblioteca Municipal Francisco Meirelles, em parceria com a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil – Coordenadoria Rondônia (Ajeb-RO), lançaram campanha de arrecadação de livros infantojuvenis com o objetivo de estimular a leitura desde a infância e fortalecer o acesso à literatura entre as crianças e jovens.

A proposta tem como objetivo doar as obras para as escolas rurais e do baixo Madeira em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) promovendo ações de leitura em escolas públicas, comunidades ribeirinhas e espaços de acolhimento infantil.

As doações devem ser entregues diretamente na Biblioteca Francisco Meireles, localizada no centro da capital, situada na rua José do Patrocínio, nº 200, das 8h às 21h, de segunda a sexta-feira.

Como forma de incentivo, os 100 primeiros doadores receberão uma muda de Corama – erva medicinal tradicionalmente utilizada para prevenção e tratamento de diversas doenças, reconhecida por seus inúmeros benefícios à saúde. Os doadores receberão a muda e as informações sobre os benefícios da erva medicinal.

Campanha segue até o final deste mês de abril “O livro é uma ponte entre mundos e é na infância que plantamos a semente da imaginação e do conhecimento. Essa parceria com a Ajeb-RO fortalece nosso compromisso com o incentivo à leitura”, destacou o diretor Carlos Augusto.

A campanha, conforme Augusto, segue até o final deste mês de abril, com a expectativa de que ações como essa se tornem permanentes no calendário cultural da Biblioteca Municipal Francisco Meireles, que há 50 anos tem um acervo em prol da comunidade porto-velhense.

A presidente da Ajeb-RO e coordenadora da campanha e escritora Izabel Cristina, reforça a importância da campanha. "É um gesto simples que pode transformar vidas. Nossa missão, enquanto escritoras e jornalistas, é promover a cultura e o acesso à informação, especialmente para os pequenos”, afirmou.

Izabel Cristina lembrou que o período escolhido para a campanha, alusivo ao dia 18 de abril, homenageia o nascimento de Monteiro Lobato, autor que marcou gerações com personagens como Emília, Visconde de Sabugosa e toda a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. “O Dia Nacional do Livro Infantil é um lembrete do poder transformador da leitura na infância”, finalizou.

Texto:Humberto Oliveira

Fotos:José Carlos/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)