Operação Cidade Limpa chega ao bairro Cohab a partir desta quarta-feira (30)

A Prefeitura de Porto Velho realiza nesta semana mais uma etapa da Operação Cidade Limpa, desta vez no bairro Cohab. A iniciativa tem como objetivo promover o descarte adequado de resíduos sólidos e contribuir com a melhoria da saúde pública e do ambiente urbano.

"A partir da próxima quarta-feira (30), os moradores do Cohab poderão colocar para fora de suas casas materiais como lixo doméstico, entulhos, restos de construção, móveis velhos e outros resíduos volumosos. No entanto, é essencial observar o prazo: a coleta será realizada exclusivamente no sábado, dia 3 de maio", informou o prefeito Léo Moraes.

De acordo o secretário municipal de Saneamento e Serviços Básicos, Giovani Marini, os materiais devem ser colocados nas calçadas, em frente às residências, para facilitar o trabalho das equipes responsáveis pela coleta. "É importante que os resíduos estejam dispostos até o dia da coleta, pois não haverá retorno das equipes após o sábado".

A Operação Cidade Limpa é uma ação contínua, que já recolheu mais de 55 mil toneladas de lixo da cidade, e que visa mobilizar a população em prol de uma cidade mais limpa e organizada. A Prefeitura reforça o pedido para que todos participem ativamente, aproveitando esta oportunidade para dar o destino correto aos resíduos acumulados.

Texto:Cristiane Cruz

Fotos:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)