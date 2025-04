Prefeitura de Porto Velho realiza ação de prevenção a acidentes no trabalho e assédio

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Assédio (Cipa) da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) realizou uma ação na manhã de sexta-feira (25) para atender os servidores da casa.

“Essa atividade realizada junto com o Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron) é muito importante, trabalhando na prevenção e diagnóstico precoce de diversas enfermidades. Vale dizer que não é a primeira ação que a secretaria faz de um modo geral. No começo do ano, nós fizemos uma campanha de vacinação”, destacou o titular da pasta, Vinícius Miguel.

Ele disse ainda que não somente a Sema, mas a gestão do prefeito Léo Moraes como um todo está empenhada na aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para todos os servidores. Na Sema foi constituída uma equipe da Cipa, com os seus membros eleitos e nomeados.

“Temos investido bastante tempo e esforço pensando na saúde da trabalhadora e do trabalhador da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de toda a Prefeitura de uma forma geral”, completou.

SERVIÇOS

A ação foi realizada em alusão ao Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho e o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, comemorado anualmente no dia 28 de abril.

Na ocasião, foram oferecidos serviços de aferição da pressão arterial, testes de glicemia, HIV, hepatites e sífilis, além de exames para verificar a tipagem sanguínea e entrega de kits de prevenção, entre outras voltadas aos servidores da Sema.

Para o titular da Sema, “cuidar dos nossos servidores também é valorizá-los e, sobretudo, zelar pela vida deles. Por isso, seguindo orientações do prefeito Léo Moraes, realizamos esse atendimento”, destacou.

VALORIZAÇÃO

Vinícius Miguel acrescentou que o trabalho da equipe da Cipa tem como objetivo desenvolver ações focadas na prevenção de acidentes e das doenças que decorrem do próprio trabalho realizado diariamente no âmbito profissional.

Nesse contexto de valorização e cuidado, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Administração (Semad), dispõe de uma equipe que promove a formação e capacitação dos integrantes da Cipa de cada secretaria, com carga horária de 20 horas.

