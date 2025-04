CPI das Bets ouvirá Adélia Soares e representante da Peach Blossom

A CPI das Bets, que investiga irregularidades no setor de apostas on-line, ouvirá nesta terça-feira (29), a partir das 11h, a advogada Adélia de Jesus Soares e um representante da empresa Peach Blossom River Technology. Os depoimentos fazem parte das investigações sobre os impactos financeiros, sociais e regulatórios da atuação de plataformas de apostas no Brasil.

A convocação de Adélia Soares foi solicitada pela relatora da CPI, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), por meio do seguinte requerimento: REQ 383/2024 - CPIBETS . Adélia Soares é dona da Payflow Processadora de Pagamentos Ltda.

Soraya destaca que investigações da Polícia Civil do Distrito Federal apontaram que essa empresa teria sido utilizada como fachada para movimentações financeiras irregulares e lavagem de dinheiro vinculadas a jogos de azar. Além disso, de acordo com a senadora, há indícios de que a Payflow teria operado em desacordo com normas do Banco Central e teria ligação com uma sociedade sediada nas Ilhas Virgens Britânicas.

A convocação de um representante da Peach Blossom River Technology também foi solicitada por Soraya Thronicke, por meio do REQ 404/2025 - CPIBETS .

Nesse caso, o pedido de depoimento busca esclarecer a estrutura empresarial da empresa, que, segundo Soraya, pode ter vínculo societário com a Payflow. A senadora ressalta que a Peach Blossom River Technologyé citada em investigações conduzidas pela Polícia Civil do Distrito Federal e pode estar envolvida em operações financeiras relacionadas às plataformas de apostas on-line.

Além desses dois depoimentos, a comissão pode deliberar sobre outros dois requerimentos apresentados por Soraya: o REQ 444/2025 - CPIBETS , que solicita a convocação do influenciador digital Giliard Vidal dos Santos para prestar depoimento à comissão, e o REQ 445/2025 - CPIBETS , que solicita ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) a elaboração de um Relatório de Inteligência Financeira (RIF) sobre esse influenciador.

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Patrícia Oliveira