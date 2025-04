Semed assina acordo de cooperação do Busca Ativa Escolar para combater a evasão e abandono escolar

A Prefeitura de Porto Velho, comprometida em combater o abandono escolar, a evasão e a exclusão de estudantes, readeriu ao “Busca Ativa Escolar: Fora da Escola Não Pode!”, uma iniciativa desenvolvida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em parceria com a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime).

A Busca Ativa Escolar reúne representantes de diferentes áreas – Educação, Saúde, Assistência Social, Órgãos do Estado, fortalecendo, dessa forma, a rede de proteção. Cada secretaria e profissional tem um papel específico, que vai desde a identificação de uma criança ou adolescente fora da escola ou em risco de abandono, até a tomada das providências necessárias para seu atendimento nos diversos serviços públicos, sua matrícula, (re) matrícula e sua permanência na escola.

A assinatura do Acordo de Cooperação ocorreu na quinta-feira (24), com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Educação (Semed), da Defensoria Pública do Estado, da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), da Secretaria Estadual de Educação (Seduc). Também foram convidados os Conselhos Tutelares de Porto Velho.

Na ocasião, também foi realizada a 1ª Reunião Técnica do Comitê Gestor da Busca Ativa, momento em que foram alinhadas as ações, apresentado o Plano Municipal de Ação 2025-2028, foi apresentado o Protocolo #TôdeVolta e oficializada a assinatura do acordo de cooperação.

Assinatura do Acordo de Cooperação ocorreu na quinta-feira (24) Para o secretário da Semed, Leonardo Leocádio, a educação é um dos pilares com maior potencial de transformar a sociedade. E a Prefeitura de Porto Velho vem sendo reconhecida por adotar estratégias que melhoram a educação e a tornam cada vez mais inclusiva e integrada. “E com a Busca Ativa esperamos contribuir também para reduzir a evasão escolar, indo atrás de quem está excluído da aprendizagem e tomando medidas para garantir o direito de aprender, bem como assegurar outros direitos”, disse ele.

SOLUÇÕES

Segundo Elizabeth Colaço, coordenadora estadual da Busca Ativa, a ferramenta funciona como um grande banco de dados que facilita a comunicação entre as áreas, armazena dados importantes sobre cada caso acompanhado e apoia na gestão das informações sobre a situação da criança e do adolescente no município e/ou estado.

A coordenadora operacional da Busca Ativa de Porto Velho, Rhebeca Schmitt, destacou que o objetivo é garantir que nenhuma criança fique fora da escola. “Por meio da busca ativa, identificamos as causas que levam a criança a estar ausente das aulas, para que essas questões sejam devidamente tratadas. Assim, proporcionamos às famílias as condições necessárias para que suas crianças permaneçam na escola e tenham acesso a uma educação de qualidade”, ressaltou.

Texto:Meiry Santos

Foto:Meiry Santos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)