Mais de 170 acadêmicos assinam termos de concessão que garantem bolsas no Programa Faculdade da Prefeitura

A Prefeitura de Porto Velho realizou, nesta sexta-feira (25), o VII Encontro dos Acadêmicos do Programa Faculdade da Prefeitura, no Teatro Banzeiros. Durante o evento, foram assinados os termos de concessão de bolsa aos 172 novos estudantes aprovados pelo processo seletivo 2025.1.

A solenidade contou também com a presença de familiares, autoridades e egressos que relataram experiências com o programa ofertado pela Prefeitura de Porto Velho. Além da assinatura dos termos, os acadêmicos também participaram do sorteio de 12 notebooks, oferecidos por duas instituições particulares que participam do programa.

O Programa Faculdade da Prefeitura de Porto Velho foi implementado em junho de 2010 e, em 2025, o processo seletivo bateu recorde com mais de 5 mil inscritos. Os cursos oferecidos são Medicina, Medicina Veterinária, Odontologia, Administração, Enfermagem, Direito, Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social e Engenharia de Software que são ofertados por faculdades da capital, parceiras do programa.

Léo Moraes, participou do evento e destacou a importância do programa O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, participou do evento e, emocionado, destacou a importância do programa, principalmente para famílias em vulnerabilidade social.

“Esse programa é para aquelas pessoas que querem mudar suas próprias histórias, querem mudar o universo em que vivem, porque muda primeiro a si e depois muda a relação com sua família e da sua comunidade. Quero desejar boa sorte nessa trajetória de vocês e dizer que esse é o primeiro passo, daqui uns anos vocês eram referências na profissão que escolheram”, disse o prefeito.

REALIZAÇÃO

Eliane Ferreira foi uma das beneficiadas pelo programa Quem também não escondeu a emoção de ser uma das beneficiadas pelo programa foi Eliane Ferreira, 34 anos, que esperou por muitos anos por essa oportunidade. “Eu quis participar porque eu tenho um sonho em me formar em Agronomia, porque a gente sabe que é caro e sem a oportunidade da Prefeitura não teria essa chance. Vou seguir firme e realizar o sonho de me formar”, concluiu.

O sonho da jovem Kaylany Marinho sempre foi cursar Administração e, através do Programa Faculdade da Prefeitura, esse caminho começa a ser trilhado. “Eu acho esse programa muito bom porque ele ajuda as pessoas que não têm condições financeiras para pagar uma faculdade a ter um estudo melhor. A mensagem que eu deixo é que as pessoas nunca desistem dos seus sonhos”, finaliza.

PREFERENCIAIS

Kaylany Marinho irá cursar Administração através do Programa Faculdade da Prefeitura Outra novidade nessa gestão, foi a ampliação no número de vagas preferenciais no total 56, feita com base na Lei Federal 12.990, de 9 de junho de 2014, que garante a reserva de 20% das vagas oferecidas em concurso públicos para o provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.

Segundo o presidente do Conselho Gestor do Programa Faculdade da Prefeitura, Wagner Garcia, a partir de agora a Prefeitura já estuda meios para a ampliação do programa.

“A gente percebe a importância do programa pelo brilho nos olhos dessas pessoas. Muitas histórias começam a partir de agora e muitas outras ainda serão trilhadas com o apoio da prefeitura. Por isso vamos fortalecer o programa para que possamos atender ainda mais alunos e envolver outras instituições parceiras”, disse o presidente.

Texto:André Oliveira

Foto:Hellon Luiz/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)