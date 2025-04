Escola Cosme e Damião participa da comemoração do Dia Nacional do Livro Infantil na Biblioteca Francisco Meirelles

>



Programação inclui visitação aos setores da biblioteca, contação de história e apresentação teatral baseada no Sitio do Pica-Pau Amarelo

O Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado dia 18 de abril e a Biblioteca Francisco Meirelles homenageou a data, que marca o nascimento do escritor Monteiro Lobato, com uma programação especial, cuja primeira etapa aconteceu na manhã desta sexta-feira (25), com a participação de 45 alunos e professores da Escola Municipal Cosme e Damião. As atividades também acontecem no período da tarde, a partir das 14h, com a presença de outros 45 estudantes.

As atividades também acontecem no período da tarde, a partir das 14h A programação começou com a professora e responsável pelo desenvolvimento de projetos voltados para a comunidade, Sorhaya Chediak, explicando o funcionamento e a função da biblioteca. Em seguida, as crianças foram levadas a cada uma das salas, primeiro a dedicada à literatura regional (Sala Amazônica), com acervo de autores rondonienses e obras de escritores dos demais estados da região Norte. Depois, passaram pela sala de processamento, local onde os livros são catalogados, numerados e registrados.

Também conheceram a sala de informática e a de Braille. “Mostramos os livros, eles tocam no livro porque a escrita é diferente e depois dessa experiência a gente passa para sala do juvenil. Mostramos alguns livros, fala porque ele é juvenil, da faixa etária e mesmo sendo juvenil eles podem ler como o Diário de Banana, Harry Potter, Narnia”, ressaltou Sorhaya.

Segundo o diretor Carlos Augusto, todos os projetos têm o objetivo de incentivar a leitura O tour finalizou na sala infantil – que a garotada muito animada achou a mais legal. Nesta sala, os jovens estudantes pegaram e folhearam algumas obras e ainda pintaram os desenhos entregues pela equipe. O grande final foi a encenação da história “O banho da Emília”, de Monteiro Lobato, com a participação das personagens tia Anastácia e a boneca de pano Emília. Houve a interatividade dos alunos com muito entusiasmo e empolgação. Como ninguém é de ferro, após o teatro, um lanche foi servido.

Segundo o diretor da Biblioteca Francisco Meirelles, Carlos Augusto, todos os projetos desenvolvidos têm o mesmo objetivo, incentivar a leitura e aproximar crianças e jovens da biblioteca municipal. “Estamos de braços abertos para atender a nossa comunidade. Convidamos os pais para que tragam os seus filhos para participar de nossas atividades”, completou.

As crianças assistiram a encenação da história “O banho da Emília”, de Monteiro Lobato MONTEIRO LOBATO

18 de abril – Dia Nacional do Livro Infantil é a data escolhida para celebrar a literatura infantil nacional. Isso porque, nesse dia, em 1882, nasceu o escritor Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil brasileira. Portanto, é uma data que celebra esse tipo de literatura e homenageia esse escritor, autor não só de textos para crianças, apesar de ser mais conhecido por eles, como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Reinações de Narizinho, O Saci, Memórias da Emília, Histórias da tia Nastácia, Geografia da dona Benta, O poço do Visconde, entre outras.

Além dos livros de Monteiro Lobato, o público infantojuvenil conta com outras grandes obras nacionais e internacionais para o seu entretenimento e, acima de tudo, para pensar sobre a realidade. Por exemplo: O meu pé de laranja lima, de José Mauro de Vasconcelos; Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll; As aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi; O mágico de Oz, de L. Frank Baum; e Viagem ao centro da Terra, de Júlio Verne e ainda obras de Maurício de Souza, Ziraldo, Ruth Rocha.

FUNCIONAMENTO

A Biblioteca Francisco Meirelles funciona, das 8h às 21h, de segunda a sexta-feira, e conta ainda com outros projetos de incentivo à leitura e de inclusão que são executados durante o ano, entre eles o “É Tempo de Inclusão”, “Biblioteca itinerante” e o “Clube de Leitura Infantil”.

Texto:Humberto Oliveira

Fotos:Humberto Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)