Profissionais da Divisão de Controle de Zoonoses são homenageados por contribuição à saúde pública em Porto Velho

Servidores da Divisão de Controle de Zoonoses em Animais Domésticos e Sinantrópicos (DCZADS) da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) foram homenageados na Câmara dos Vereadores em Porto Velho com Moção de Aplausos. Ao todo, 23 profissionais foram condecorados em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na prevenção de doenças e na promoção da saúde coletiva.

A solenidade destacou o comprometimento da equipe que atua diretamente na execução das ações de vigilância, prevenção e controle de zoonoses e de acidentes causados por animais peçonhentos. É esse trabalho que previne doenças como raiva, leishmaniose, febre maculosa, leptospirose, além do controle de escorpiões, cobras, roedores e morcegos.

Edilson Serafim da Cunha, que é auxiliar de serviços veterinário desde maio de 1999, foi um dos homenageados. Com emoção, falou que pela primeira vez teve seu trabalho reconhecido. “Faço com amor, dedicação e responsabilidade, ciente de que há muito ainda para ser feito, e assim será até meu último dia de trabalho. Ser gratificado deixa o funcionário muito contente, nos faz querer trabalhar melhor”, contou Serafim.

Médico veterinário Alexandre Ribeiro, tem 25 anos de experiência na rede municipal de saúde Com 25 anos de experiência na rede municipal de saúde, o médico veterinário Alexandre Ribeiro, um dos homenageados, reforçou a importância da visibilidade ao trabalho realizado. “É a primeira vez que a equipe do controle de zoonoses recebe uma homenagem. É importante esse olhar, inclusive para que a população tenha mais entendimento do nosso verdadeiro papel”.

Proponente da ação, o vereador Pedro Geovar destacou a importância do trabalho Divisão de Controle de Zoonoses em Animais Domésticos e Sinantrópicos na proteção da saúde e bem-estar da população.

Geisa Brasil também foi homenageada “Essa homenagem é um reconhecimento oficial da importância desses profissionais para a sociedade. Sem o trabalho desempenhado por cada um dessa equipe a nossa cidade estaria em risco, pois eles estão nas ruas, nas casas, nos bairros, vacinando, prevenindo surtos e evitando tragédias silenciosas. São merecedores de muitos aplausos”, destacou o vereador.

Representando o secretário de saúde, Jaime Gazola, a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) da Semusa, Geisa Brasil, reforçou que a atuação da DCZADS é uma das frentes essenciais da vigilância em saúde da Semusa, contribuindo para evitar agravos à saúde pública por meio de ações contínuas em campo, planejamento técnico e intervenções preventivas.

“Receber esse reconhecimento é muito importante, pois é um olhar de atenção ao trabalho executado por eles que, em muitas vezes, atuam em situações adversas. E mesmo assim, laboram com profissionalismo, aguerridos, focados no cumprimento do dever com muita humanidade, pois estão protegendo nossa população das zoonoses, das doenças transmitidas através dos animais”, finalizou Geisa Brasil.

Texto:Luciane Gonçalves

Foto:Diego Sousa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)