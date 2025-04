Prefeitura de Porto Velho realiza ação de tapa-buraco na rua Lisboa, bairro Novo Horizonte

Há anos os moradores da rua Lisboa, no bairro Novo Horizonte, zona Sul da capital, sofriam com os buracos na via, que dificultavam o trânsito e causavam transtornos constantes para quem trafega pela região.

Mas essa realidade começou a mudar com a atuação firme da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), que realizou um trabalho de tapa-buraco e recapeamento da via, utilizando pedra rachão para melhorar a trafegabilidade da via e a qualidade do serviço.

A ação gerou alívio para a comunidade local, que há tempos aguardava uma solução. Mateus Oliveira, morador do bairro há nove anos, diz que “a rua estava muito feia, cheia de buracos. Isso atrapalhava bastante o trânsito e o dia a dia da gente. Agora acredito que vai fluir melhor, tanto para mim quanto para os vizinhos”, completou.

A Prefeitura segue empenhada em atender às demandas da população e melhorar a infraestrutura da cidade, especialmente nas áreas que mais necessitam de intervenções.

Texto:Thaís Alves

Foto:Raíza Carvalho

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)