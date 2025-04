Prefeitura leva pavimentação à rua Eduardo Lima e Silva, zona Sul da capital

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), iniciou nesta semana as obras de asfaltamento na rua Eduardo Lima e Silva, localizada no bairro Cidade Nova, zona Sul da capital. A intervenção contempla cerca de 200 metros de pavimentação e representa o fim de uma espera de anos por parte dos moradores da região.

Seguindo orientação do prefeito Léo Moraes, a Semob deu início aos trabalhos com a limpeza da via, seguida da preparação do solo e aplicação de aproximadamente 186 toneladas de massa asfáltica. As etapas são fundamentais para garantir a durabilidade e a qualidade do serviço prestado.

Antes da obra, os transtornos eram constantes. A poeira em dias secos e a lama no período de chuvas dificultavam a circulação e comprometiam a saúde e o bem-estar dos moradores. A ausência de infraestrutura também afetava negativamente o comércio local e a trafegabilidade da região.

Pavimentação integra o cronograma de ações de infraestrutura urbana da Prefeitura de Porto Velho Moradora da região há 18 anos, Francisca Nunes relatou nunca ter presenciado qualquer tipo de melhoria na rua. “Era muita poeira, tanto dentro de casa quanto no nosso comércio. A gente já tinha perdido a esperança, mas agora, com essa nova administração, parece que ouviram mesmo as nossas preces. Estou muito feliz”, afirmou.

A pavimentação da rua Eduardo Lima e Silva integra o cronograma de ações de infraestrutura urbana da Prefeitura de Porto Velho, que segue executando obras de melhorias viárias em diversas regiões da cidade, com o objetivo de garantir mais mobilidade, segurança e qualidade de vida à população.

Texto:Thaís Alves/ Renata Beccária

Foto:Thaís Alves

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)