Famílias contempladas com moradias no residencial Porto Fino agradecem por realizarem o sonho da casa própria

Para as famílias de baixa renda, conquistar a casa própria e ter uma moradia digna significa muito mais que a realização de um sonho, e sim, concretizar o seu principal projeto de vida. E é exatamente isso que a Prefeitura de Porto Velho, junto com o governo federal, por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida, está proporcionando a mais de 1.200 pessoas que passam a morar no residencial Porto Fino.

Léo Moraes afirma que durante a sua gestão não medirá esforços para que mais pessoas tenham um teto para morar

A cerimônia de entrega dos apartamentos aconteceu na manhã de quinta-feira (24), com a presença do prefeito Léo Moraes e do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, além de outras autoridades estaduais e municipais.

Para o prefeito Léo Moraes, “é dever do poder público garantir o direito à moradia aos mais vulneráveis e proporcionar conforto, segurança e melhor qualidade de vida a essas famílias”, acrescentando que durante a sua gestão à frente da Prefeitura, não medirá esforços para que mais pessoas tenham um teto para morar.

Joana Darck foi uma das contempladas com um apartamento no Porto Fino Joana Darck, de 72 anos, foi uma das contempladas com um apartamento no Porto Fino, e não escondeu a emoção. "Demorou muito, mas enfim chegou o dia de receber a chave da minha casa. Estou muito feliz, muito emocionada com essa conquista e agradecida. Ter um lar, uma casa, é ter dignidade".

SONHOS REALIZADOS

“Estou muito feliz e muito agradecida a Deus. Foram muitos anos de espera, mas aconteceu, e eu nunca perdi as esperanças”, declarou Simone Rodrigues, uma das contempladas.

Para Simone, ter uma moradia digna é de uma importância muito grande, especialmente para as famílias de baixa renda que sofreram com alagações, famílias que pagam aluguel. “Esse programa veio para nos ajudar e nos contemplar”, completou.

Depois de agradecer à Prefeitura de Porto Velho e ao governo federal, Simone disse que estava com muita alegria e muito amor no coração.

Para Simone, ter uma moradia digna é de uma importância muito grande

Ela acrescentou: “que vocês continuem, não parem porque o que vocês estão fazendo é de imenso valor para nós que somos família de baixa renda, mas todos merecem ter uma moradia digna, e eu estou muito feliz mesmo”, finalizou.

A mesma emoção e felicidade foi sentida por Emerson Passos, outro que realizou o sonho da casa própria ao ser contemplado com um apartamento para a sua família no residencial Porto Fino.

“Foram anos e anos de espera, mas graças a Deus as coisas estão acontecendo, o empreendimento está pronto e eu estou muito feliz por receber e poder vir morar aqui”, disse.

Emerson destacou que o programa de moradia está ajudando as famílias que mais necessitam de um teto, pessoas em vulnerabilidade, que sofrem ou sofreram com os riscos de enchentes, mas que agora elas têm uma moradia digna.

Emerson realizou o sonho da casa própria ao ser contemplado com um apartamento no residencial Porto Fino

“Venho aqui agradecer à Prefeitura e o governo federal, dizer que estamos muito felizes por essa entrega. É um sonho que estávamos aguardando, a gente fica muito feliz mesmo e obrigado por fazer isso acontecer”, concluiu.

APORTE DA PREFEITURA

Em 2013, com um orçamento de R$ 28,6 milhões pelo governo federal, foi iniciada a construção do residencial Porto Fino, mas as obras foram paralisadas em 2017.

Porém, em 2022, com recursos próprios da ordem de R$ 6,5 milhões, a Prefeitura de Porto Velho retomou e concluiu as obras, o que possibilitou a entrega das moradias para as 304 famílias que aguardavam há anos pelo benefício.

Texto:Augusto Soares

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)